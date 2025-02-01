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Учёные раскрыли тайны катастрофического обледенения Земли 700 миллионов лет назад

1:20
Наука

Ученые всё чаще обращаются к геологической и климатической истории Земли в поисках ответов на современные климатические проблемы.

Арктика
Фото: Freepik
Арктика

Одним из интересных феноменов стало катастрофическое обледенение планеты около 700 миллионов лет назад. Об этом событии рассказала публикация в журнале PNAS.

Исследователи нашли уникальные доказательства этого явления на горе Пайкс-Пик в Колорадо (США), где изучали песчаные инжекты — геологические структуры, образованные под давлением ледникового покрова.

С помощью радиометрического метода ученые датировали эти инжекты, установив, что их возраст составляет от 690 до 660 миллионов лет, что соответствует криогенному периоду, известному как Snowball Earth. Исследования показали, что геотермальное тепло, скрытое под массивными ледниками, способствовало циркуляции талой воды, которая проникает в ослабленные горные породы и формировала слои осадков с уникальными свойствами.

Эти находки подтвердили существование глобального оледенения и помогли объяснить ряд геологических загадок, включая "исчезновение" миллиардов лет истории Земли в таких местах, как Гранд-Каньон, передает planet-today.

Уточнения

Большой каньон (Великий каньон, Гранд-Каньон; англ. Grand Canyon) — один из глубочайших каньонов в мире. Находится на плато Колорадо, штат Аризона, США.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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