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В мегаполисах из-за глобального потепления увеличивается популяция крыс

1:05
Наука

Крысы, которые обитают на всех континентах, кроме Антарктиды, стали символом бедности и болезней.

крыса собирает рубли
Фото: Wikimedia Commons by Alexey Krasavin is licensed under Public domain
крыса собирает рубли

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Science Advances, указывает на то, что с потеплением климата популяция крыс также увеличивается, передает Bloomberg.

Мягкие зимы в Северном полушарии способствуют выживанию крыс в крупных городах. Даже несколько теплых недель в году могут привести к росту их численности. Это создает дополнительные проблемы для властей, уже борющихся с нашествиями вредителей, поскольку крысы могут повреждать городскую инфраструктуру и переносить болезни.

Исследование также подчеркивает, что крысы негативно влияют на психическое здоровье людей, живущих рядом с ними. Городам по всему миру приходится тратить около 500 миллионов долларов в год на борьбу с крысами. В Нью-Йорке мэр Эрик Адамс объявил "войну крысам" и даже провел первый Национальный саммит по борьбе с этими грызунами.

Уточнения

Популя́ция — совокупность организмов одного вида, длительное время обитающих на одной территории.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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