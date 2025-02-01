Грунтовые воды Аляски оставляют углеродный след в океане

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно новому исследованию Техасского университета в Остине, даже небольшое количество грунтовых вод, протекающих через тундру Аляски, выбрасывает значительное количество углерода в океан, что может оказать влияние на климат.

Фото: flikr.com by Luke Jones, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Город Анкоридж

Исследование было опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

Научные работники выяснили, что хотя грунтовые воды составляют лишь небольшую часть общего объема воды, сбрасываемой в море, они выделяют около 230 тонн органического углерода в день вдоль почти 2000 километров береговой линии моря Бофорта летом. Это количество углерода сопоставимо с тем, что вырабатывают реки в этом регионе в летние месяцы.

По словам одного из исследователей, поскольку тундра продолжает таять, а поток подводных грунтовых вод усиливается, выброс углерода с берега в море может превратить поверхностные воды океана в источник углерода для атмосферы. Выделяемый через грунтовые воды углекислый газ также может способствовать закислению океана.

Это исследование стало первым, которое основывается на прямых наблюдениях за сбросом пресной воды в подводную среду океана в районе побережья. Ранее считалось, что сброс подводных грунтовых вод в этой арктической области является очень ограниченным, сообщает planet-today.

Уточнения

Углеро́д (химический символ — C, от лат. Сarboneum) — химический элемент четырнадцатой группы второго периода (по устаревшей классификации — главной подгруппы четвёртой группы, IVA) периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 6.



