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Сможем ли мы остановить астероид? Как человечество готовится к столкновению через 10 лет

2:43
Наука

Недавно обнаруженный астероид 2024 YR4, размером от 40 до 100 метров и массой около 220 миллионов килограммов, имеет вероятность столкновения с Землей в 2032 году, оцениваемую в 1,3%. Хотя это не представляет угрозы для всего человечества, подобный объект способен уничтожить целый город. Для сравнения, астероид, вызвавший массовое вымирание динозавров, был диаметром 10-15 километров и весил в 2 миллиарда раз больше.

Пояс Койпера
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Пояс Койпера

"Не паникуйте! Это лишь демонстрирует, как работает система обнаружения астероидов. С каждым днем мы все точнее определяем орбиту 2024 YR4", — успокаивает астроном Джонти Хорнер из Университета Южного Квинсленда, Австралия.

На данный момент ученые продолжают уточнять траекторию движения 2024 YR4, используя данные, собранные астрономическими обсерваториями по всему миру. Каждый новый день наблюдений позволяет уменьшить неопределенность и точнее рассчитать, насколько близко этот объект подойдёт к Земле.

Современные системы мониторинга малых тел Солнечной системы, такие как Pan-STARRS и Catalina Sky Survey, позволяют своевременно обнаруживать подобные объекты и оценивать их потенциальную опасность.

"Астероид 2024 YR4 важен не из-за вероятности столкновения, а потому, что он напоминает о необходимости глобальной стратегии против космических угроз", — отмечает Эви Кендал из исследовательской группы по этическим, правовым и социальным аспектам новых технологий в Технологическом университете Суинберна.

В 2022 году миссия NASA DART успешно изменила траекторию астероида Диморфос, продемонстрировав возможность отклонения подобных объектов.

"Но чья ответственность — планетарная защита в глобальном масштабе? Можем ли мы заранее решить, что делать перед лицом будущей угрозы?", — задается вопросом Кендал.

Астероид 2024 YR4 напоминает нам, что вопросы международного управления системами планетарной защиты не решены и что их решение потребует глобального сотрудничества в области этики и политики для руководства взаимодействием человека с космической средой".

NASA отмечает, что в настоящее время ни один из известных крупных астероидов не имеет вероятности столкновения с Землей выше 1%.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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