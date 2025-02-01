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Тайны бездны: почему каждое новое открытие в Марианской впадине удивляет мир

2:53
Наука

Марианская впадина — самая глубокая точка Мирового океана, достигающая глубины около 11 километров. Она расположена в западной части Тихого океана, к востоку от Марианских островов, и простирается на 2540 километров в длину и 69 километров в ширину.

Морское дно
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Морское дно

Экстремальные условия

На дне впадины царят экстремальные условия: давление превышает атмосферное более чем в 1000 раз, а температура воды не поднимается выше 1-4 °C. Долгое время считалось, что в таких условиях жизнь невозможна.

Уникальные обитатели

Однако исследования показали, что Марианская впадина населена разнообразными и порой причудливыми существами. Среди них — плащеносная акула, получившая свое название за шесть больших жабр, напоминающих плащ. Также здесь обитают иглорот и удильщик, которые приманивают добычу с помощью светящихся усиков.

История исследований

Впервые Марианская впадина была обнаружена в 1875 году британским кораблем "Челленджер", зафиксировавшим глубину 8367 метров. Впоследствии измерения уточнялись, и в 1951 году английская экспедиция определила максимальную глубину желоба как 10 863 метра, а в 1957 году советское судно "Витязь" зафиксировало глубину 11 022 метра.

Современные исследования

Современные технологии позволяют ученым продолжать изучение этой загадочной области. С каждым новым погружением открываются ранее неизвестные виды и феномены, расширяя наше понимание о жизни в экстремальных условиях.

Загадки бездны

Марианская впадина остается одной из наименее изученных областей планеты. Ее экстремальные условия и труднодоступность делают исследования сложными, но каждое новое открытие приносит ценные знания о биологии, геологии и эволюции жизни на Земле.

Интересные факты

Давление на дне впадины составляет около 1086 бар, что более чем в 1000 раз превышает стандартное атмосферное давление на уровне моря.

Несмотря на экстремальные условия, в Марианской впадине обитают уникальные виды, адаптированные к жизни в полной темноте и под высоким давлением.

Марианская впадина — это уникальное место, которое продолжает удивлять ученых и исследователей своими тайнами и обитателями. Ее изучение помогает расширить наши знания о возможностях жизни в экстремальных условиях и эволюции организмов на Земле.

Уточнения

Мариа́нский жёлоб (Мариа́нская котлови́на) — океанический глубоководный жёлоб на западе Тихого океана, самый глубокий из известных на Земле.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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