59-летняя Суни Уильямс побила рекорд по выходам в космос среди женщин

Астронавты NASA Суни Уильямс и Бутч Уилмор завершили шестичасовой выход в открытый космос.

Фото: spaceflight.nasa.gov by НАСА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Миссия NASA STS -116

В ходе миссии они выполнили несколько ключевых задач, включая демонтаж антенны с фермы Международной космической станции (МКС) и сбор образцов поверхности из лабораторного модуля Destiny и шлюзовой камеры Quest, согласно информации ТАСС.

Это был девятый выход в космос для 59-летней Суни Уильямс и пятый для Бутча Уилмора. Уильямс установила новый рекорд по общей продолжительности выходов в космос среди женщин, побив предыдущий рекорд Пегги Уитсон. Теперь на её счету 62 часа 6 минут — это ставит её на четвертое место в списке NASA по этому показателю.

Ранее сообщалось, что 28 февраля произойдет редкое планетарное выравнивание, когда семь планет: Сатурн, Меркурий, Венера, Юпитер, Марс, Уран и Нептун — выстроятся в линию на вечернем небе.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA (НАСА)) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

