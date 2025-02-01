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Загадочная могила в Хорватии: чем она раскрывает нам верования средневековой Европы

2:51
Наука

Недавнее археологическое открытие в Хорватии потрясло ученых: в могиле был найден человек, похороненный по необычным, почти мистическим обычаям. Это захоронение может рассказать много о верованиях и практике средневековой Восточной Европы.

захоронение
Фото: Arkeonews by Associate Professor Doctor Ergül Kodaş, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
захоронение

"Мы знаем, что даже после принятия христианства, в некоторых славянских странах сохранялись верования в злых духов", — делится Наташа Шаркич, археолог, исследовавшая находку.

По её словам, вера в вампиров была достаточно распространена в эти времена.

Могила была раскопана в 2024 году на археологическом участке Рашашка, примерно в 112 километрах от Загреба. По предварительным данным, она датируется XIII-XVI веками.

Изначально археологи заметили в могиле большие камни, которые, как оказалось, могли упасть с близлежащей стены. Однако дальше они обнаружили нечто более странное — скелет был обезглавлен, а череп лежал отдельно от тела.

Тело принадлежало мужчине, и, судя по всему, его после смерти намеренно расположили необычным образом: туловище было обращено вниз, а другие части тела — вверх.

Вдобавок, его ноги могли быть вывихнуты. По словам археологов, это могло означать, что человек был подозреваемым в том, что может вернуться из мертвых.

"Он вёл жестокий образ жизни,, — и умер от травм черепа".- говорит Шаркич.

Эта находка может указывать на то, что при жизни его считали "девиантным" и опасным, и поэтому опасались, что он воскреснет.

Это не первое "вампирское" захоронение, найденное в Хорватии. В 2024 году в районе Пакрач также была обнаружена могила с похожими признаками, включая отсутствие головы.

Эти захоронения говорят о верованиях, согласно которым обезглавленные мертвецы не могли бы восстать и навредить живым.

Интересно, что такие практики были распространены не только в Хорватии, но и в других частях Восточной Европы, особенно в Польше. В последние годы археологи, включая биоархеологов, всё чаще находят такие необычные захоронения.

"Людей, которых хоронили как вампиров, могли считать грешниками или злодеями, но даже мирный человек мог стать опасным, если погребение не соответствовало ритуалу" — отмечает Шаркич.

Стоит отметить, что эти вампиры не имели ничего общего с голливудским образом Дракулы. На Балканах их описывали как раздувшихся, с длинными ногтями и тёмной кожей.

Такие трупы напоминали вампиров именно из-за разложения.

Уточнения

Вампи́р (ст.‑слав. вѫпырь, пол. wąpierz), или упы́рь, или вурдала́к, — персонаж низшей мифологии народов Европы; чаще всего человек-полумертвец, либо нежить, или реже, животное, ведущее ночной образ жизни, сосущее кровь у людей и насылающее ночные кошмары.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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