Ученые открыли мух-паразитов для борьбы с муравьями

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Южного федерального университета (ЮФУ) сделали неожиданное открытие: они выявили новый вид мух-горбаток, которые паразитируют на рабочих муравьях. Это открытие может положить начало разработке биологических методов, направленных на контроль популяций муравьев, наносящих вред экосистемам и сельскому хозяйству. Результаты их исследования были опубликованы в журнале "Zoosystematica Rossica".

Фото: inaturalist.org by Jake Nitta, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Южный огненный муравей

Как сообщили представители ЮФУ, это открытие произошло случайно во время активного сбора муравьев вида Camponotus vagus в окрестностях Ростова-на-Дону. Среди собранных особей оказалось множество, инфицированных ранее незнакомыми паразитами. Последующее инкубирование личинок позволило ученым определить, что это мухи-горбатки рода Microselia rossica (семейство Phoridae).

По мнению исследователей, данное открытие имеет важное значение для понимания механизмов регулирования численности муравьев, которые играют ключевую роль в экосистемах почвы. Это первый случай фиксирования паразитизма мух-горбаток на рабочих муравьях в России.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых. Являются общественными насекомыми, образующими 3 касты: самки, самцы и рабочие особи. Самки и самцы крылатые, рабочие особи — бескрылые.

