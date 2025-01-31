Ученые открыли мух-паразитов для борьбы с муравьями

Ученые из Южного федерального университета (ЮФУ) сделали неожиданное открытие: они выявили новый вид мух-горбаток, которые паразитируют на рабочих муравьях. Это открытие может положить начало разработке биологических методов, направленных на контроль популяций муравьев, наносящих вред экосистемам и сельскому хозяйству. Результаты их исследования были опубликованы в журнале "Zoosystematica Rossica".
Как сообщили представители ЮФУ, это открытие произошло случайно во время активного сбора муравьев вида Camponotus vagus в окрестностях Ростова-на-Дону. Среди собранных особей оказалось множество, инфицированных ранее незнакомыми паразитами. Последующее инкубирование личинок позволило ученым определить, что это мухи-горбатки рода Microselia rossica (семейство Phoridae).
По мнению исследователей, данное открытие имеет важное значение для понимания механизмов регулирования численности муравьев, которые играют ключевую роль в экосистемах почвы. Это первый случай фиксирования паразитизма мух-горбаток на рабочих муравьях в России.
Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых. Являются общественными насекомыми, образующими 3 касты: самки, самцы и рабочие особи. Самки и самцы крылатые, рабочие особи — бескрылые.
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