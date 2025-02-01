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Как умер Александр Македонский: неожиданное объяснение

2:35
Наука

Смерть Александра Македонского, легендарного полководца, до сих пор остаётся загадкой для историков и археологов.

Александр Македонский
Фото: commons.wikimedia.org by Игорь Гордеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александр Македонский

Он скончался в 323 году до н. э. в Вавилоне в возрасте 32 лет, но что именно привело его к ранней смерти? Хотя древние источники описывают его последние дни, точный диагноз остаётся неясным.

Что нам известно о его смерти?

Плутарх, Арриан и Диодор Сицилийский, писавшие спустя столетия после событий, утверждали, что Александр заболел вскоре после пьяной ночи.

У него поднялась высокая температура, которая нарастала несколько дней, прежде чем он впал в бессознательное состояние. Квинт Курций Руф добавляет, что тело Александра не разлагалось в течение семи дней после смерти, что оставило место для различных теорий.

Причины смерти: болезни или отравление?

Современные учёные выдвигают несколько гипотез. В 2019 году Кэтрин Холл предположила, что Александр мог умереть от синдрома Гийена — Барре, расстройства, при котором иммунная система атакует нервную систему.

Это объяснило бы его длительное состояние без разложения тела и потерю сознания, о которой упоминают историки.

Другие считают, что Александр мог умереть от брюшного тифа — болезни, симптомы которой совпадают с описаниями в древних текстах. Некоторые исследователи также допускают малярию или панкреатит, как возможные причины.

Отравление — возможная версия

Существует теория, что Александр был отравлен. Эдриен Майор утверждает, что близкие сподвижники Александра заподозрили отравление сразу после его болезни.

Симптомы, такие как высокая температура и потеря речи, указывают на отравление стрихнином, ядом, который был доступен через торговые пути из Индии.

Пол Доэрти, независимый учёный, также придерживается версии о яде, утверждая, что Александр мог стать жертвой своего окружения, ставшего всё более подозрительным и параноидальным.

Новые доказательства?

Тело Александра не было найдено, и, скорее всего, мы не получим больше физических доказательств его смерти.

Однако учёные надеются на новые источники, такие как раскопки в Геркулануме, где могут быть найдены древние документы, которые помогут пролить свет на смерть великого полководца.

Уточнения

Синдро́м Гийе́на — Барре́ (СГБ острый полирадикулоневрит) — острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия, проявляющаяся вялыми парезами, нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами. Описание синдрома было опубликовано в 1916 году французскими врачами Жоржем Гийеном и Жаном Барре.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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