Как умер Александр Македонский: неожиданное объяснение

Смерть Александра Македонского, легендарного полководца, до сих пор остаётся загадкой для историков и археологов.
Он скончался в 323 году до н. э. в Вавилоне в возрасте 32 лет, но что именно привело его к ранней смерти? Хотя древние источники описывают его последние дни, точный диагноз остаётся неясным.
Плутарх, Арриан и Диодор Сицилийский, писавшие спустя столетия после событий, утверждали, что Александр заболел вскоре после пьяной ночи.
У него поднялась высокая температура, которая нарастала несколько дней, прежде чем он впал в бессознательное состояние. Квинт Курций Руф добавляет, что тело Александра не разлагалось в течение семи дней после смерти, что оставило место для различных теорий.
Современные учёные выдвигают несколько гипотез. В 2019 году Кэтрин Холл предположила, что Александр мог умереть от синдрома Гийена — Барре, расстройства, при котором иммунная система атакует нервную систему.
Это объяснило бы его длительное состояние без разложения тела и потерю сознания, о которой упоминают историки.
Другие считают, что Александр мог умереть от брюшного тифа — болезни, симптомы которой совпадают с описаниями в древних текстах. Некоторые исследователи также допускают малярию или панкреатит, как возможные причины.
Существует теория, что Александр был отравлен. Эдриен Майор утверждает, что близкие сподвижники Александра заподозрили отравление сразу после его болезни.
Симптомы, такие как высокая температура и потеря речи, указывают на отравление стрихнином, ядом, который был доступен через торговые пути из Индии.
Пол Доэрти, независимый учёный, также придерживается версии о яде, утверждая, что Александр мог стать жертвой своего окружения, ставшего всё более подозрительным и параноидальным.
Тело Александра не было найдено, и, скорее всего, мы не получим больше физических доказательств его смерти.
Однако учёные надеются на новые источники, такие как раскопки в Геркулануме, где могут быть найдены древние документы, которые помогут пролить свет на смерть великого полководца.
Синдро́м Гийе́на — Барре́ (СГБ острый полирадикулоневрит) — острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия, проявляющаяся вялыми парезами, нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами. Описание синдрома было опубликовано в 1916 году французскими врачами Жоржем Гийеном и Жаном Барре.
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