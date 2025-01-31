Февральские небесные шоу — когда именно наблюдать

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Астрономический календарь на февраль 2025 года предлагает уникальные возможности для наблюдения за редкими небесными событиями даже невооруженным глазом.

Фото: astrophilesz on X is licensed under public domain Парад планет

Чтобы насладиться этими впечатляющими явлениями, необходимо проявить любопытство и терпение, а также следовать рекомендациям, представленным изданием Meteored.

В этом месяце вас ожидает необычное выравнивание семи планет, которое дает зрителям возможность увидеть их в ряд с Земли. Однако стоит отметить, что выравнивание не означает физическую близость планет, а лишь визуальный эффект, наблюдаемый из-за их вращения вокруг Солнца в одной плоскости — эклиптике.

1 февраля

Нептун будет виден рядом с Венерой. Невооруженным глазом можно будет увидеть Венеру, а с биноклем станет виден Нептун в созвездии Рыб. Сближение произойдет в 16:33 по Гринвичу. Также в этот день Луна будет рядом с Сатурном и Венерой, что также можно будет наблюдать без телескопа.

5 февраля

Луна окажется рядом с Ураном. С помощью бинокля или телескопа их можно будет увидеть примерно в 21:00 по тихоокеанскому времени в созвездии Овна.

6 февраля

Луна будет находиться рядом со звездным скоплением Плеяды, также известным как Семь сестер. Это событие можно будет наблюдать невооруженным глазом или в бинокль в созвездии Тельца в 21:00 по тихоокеанскому времени. Плеяды — одно из ближайших и наиболее заметных звездных скоплений на ночном небе.

9 февраля

Луна, освещенная на 92%, будет видна вблизи Марса, который можно будет наблюдать на северо-северо-востоке в созвездии Близнецов в 22:00 по тихоокеанскому времени.

17 февраля

Луна расположится рядом со Спикой, самой яркой звездой в созвездии Девы. Небо будет предоставлять возможность видеть Луну, освещенную на 79%, невооруженным глазом или с помощью бинокля.

28 февраля

Луна будет рядом с Сатурном в созвездии Водолея, и это можно будет наблюдать невооруженным глазом или в бинокль. Также в этот день произойдет редкое планетарное выравнивание, когда семь планет: Сатурн, Меркурий, Венера, Юпитер, Марс, Уран и Нептун выстроятся в линию на вечернем небе. Это уникальное событие можно будет видеть сразу после захода солнца, особенно лучше всего с экватора и в северном полушарии.

Фазы Луны в феврале также представляют интерес: полнолуние произойдет 12 февраля в 10:53 по тихоокеанскому времени, а новолуние — 27 февраля в 21:45, когда Луна будет находиться между Землей и Солнцем.

Февраль гарантирует множество интересных астрономических наблюдений, требующих лишь немного подготовки и соответствующего оборудования!

Уточнения

Плане́та — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды.

