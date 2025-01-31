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В Германии испытали пластырь из стволовых клеток для лечения сердца

1:01
Наука

Немецкие исследователи успешно испытали "сердечный пластырь", предназначенный для восстановления сердечной ткани. Результаты работы были опубликованы в журнале Nature.

врач
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
врач

Этот биоматериал, известный как EHM, был создан в лаборатории. Он основывается на индуцированных плюрипотентных стволовых клетках, которые были помещены в коллагеновый гидрогель. Пластырь разработан специально для пациентов с сердечной недостаточностью. Ученым из Германии удалось имплантировать его макакам-резусам, причем эксперимент завершился положительным результатом.

По информации из исследования, каждый сердечный пластырь включает около 200 миллионов клеток. В результате проведенных операций у животных наблюдали улучшение работы сердца. Кроме того, выяснилось, что имплантированные клетки сердечной мышцы остаются жизнеспособными даже при ослаблении иммунной системы и способствуют повышению насосной функции сердца.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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