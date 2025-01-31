В Германии испытали пластырь из стволовых клеток для лечения сердца

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Немецкие исследователи успешно испытали "сердечный пластырь", предназначенный для восстановления сердечной ткани. Результаты работы были опубликованы в журнале Nature.

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Этот биоматериал, известный как EHM, был создан в лаборатории. Он основывается на индуцированных плюрипотентных стволовых клетках, которые были помещены в коллагеновый гидрогель. Пластырь разработан специально для пациентов с сердечной недостаточностью. Ученым из Германии удалось имплантировать его макакам-резусам, причем эксперимент завершился положительным результатом.

По информации из исследования, каждый сердечный пластырь включает около 200 миллионов клеток. В результате проведенных операций у животных наблюдали улучшение работы сердца. Кроме того, выяснилось, что имплантированные клетки сердечной мышцы остаются жизнеспособными даже при ослаблении иммунной системы и способствуют повышению насосной функции сердца.