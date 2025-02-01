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Загадка околосмертных переживаний: пациент ожил через 34 минуты и рассказал всё

1:44
Наука

Может ли сознание работать после смерти? Международная группа исследователей из Нидерландского института нейронаук изучала этот вопрос десять лет. Их выводы вызывают споры и заставляют задуматься о природе сознания. О результатах работы учёных сообщает Nature Neuroscience.

Смерть на ЭКГ
Фото: Freepik by juicy_fish, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Смерть на ЭКГ

Пациент вернулся к жизни без медицинского вмешательства

В ходе исследования были проанализированы 70 случаев остановки сердца. Однако самый поразительный эпизод описал кардиохирург Ллойд У. Руди. В его практике был пациент с аневризмой сосудов головного мозга, которого признали мёртвым. Через 34 минуты после остановки сердца мужчина неожиданно начал подавать признаки жизни, хотя врачи не предпринимали никаких реанимационных действий.

Описание событий после клинической смерти

Но самым удивительным стало даже не возвращение пациента к жизни, а его рассказ. Через 72 часа после случившегося он подробно описал, что происходило в операционной в тот момент, когда, по медицинским стандартам, его мозг не мог функционировать. Более того, он повторил текст электронного письма, которое в тот момент набирала медсестра.

Учёные не могут объяснить феномен

Доктор Мартен ван дер Линден, руководивший исследованием, подчеркнул: известные науке механизмы не могут объяснить этот феномен. Теория о возможной остаточной активности мозга не подходит к данному случаю. Это открытие ставит под сомнение многие представления о границах между жизнью и смертью.

Уточнения

Смерть (ги́бель, кончи́на, лета́льный исход) — прекращение жизни, полная остановка биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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