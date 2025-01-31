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Garmin создала страницу поддержки для разрешения проблем с умными часами

1:07
Наука

Недавно возникла серьезная проблема с новыми умными часами Garmin, из-за чего они начали сталкиваться со сбоями.

Умные часы на руке
Фото: Wikipedia by Luca Bravo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умные часы на руке

Пользователи заметили, что проблемные устройства отображаются с синим треугольником и не завершают загрузку.

Garmin быстро среагировала на ситуацию. Портал Engadget выяснил причину проблемы, и компания создала страницу поддержки с информацией о решении. Хорошая новость заключается в том, что устройства, попавшие в состояние bootloop, не утратят свою функциональность окончательно. Плохая новость состоит в том, что исправление может привести к потере данных, и в некоторых случаях придется сделать сброс к заводским настройкам.

Компания предупредила, что если вы уже синхронизировали свои часы, то заводское восстановление может привести к потере доступа к кошельку Garmin через Connect IQ и другие связанные сервисы.

Для получения конкретных решений пользователи могут обратиться к вышеупомянутой странице поддержки, сообщает венгерское издание hvg.

Уточнения

Умные часы (англ. smart watch), также смартчасы или часофон — компьютеризированные наручные часы с расширенной функциональностью (кроме стандартного слежения за временем), часто сравнимой со смартфонами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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