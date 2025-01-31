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Телефоны Samsung получат четыре обновления ОС Android

Наука

В начале 2022 года компания Samsung озвучила амбициозный план, заявив о намерении предоставить четыре поколения обновлений для One UI и операционной системы Android, а также обеспечить пятилетнюю поддержку безопасности для независимых моделей, начиная с Galaxy S21.

Девушка смотрит в экран смартфона
Фото: unsplash.com by Тони Лам Хоанг, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Девушка смотрит в экран смартфона

Подобное внимание было уделено и ряду более доступных устройств из серий Galaxy A, M и F. Владельцы таких смартфонов могут рассчитывать на использование своих гаджетов в течение четырех лет без опасений о том, что они упустят новые функции, и некоторые из них в итоге получат Android 15 в качестве последнего обновления.

Смартфоны и планшеты Samsung смогут похвастаться четырьмя обновлениями мобильной операционной системы Android. Это касается как моделей Galaxy, так и некоторых планшетов. Устройства Galaxy будут получать четыре мажорных обновления системы, начиная с той версии, с которой они вышли на рынок. Некоторые из них выйдут с Android 15.

Компания Samsung всегда выделяется своей политикой обновлений программного обеспечения. Когда речь заходит о предоставлении четырех обновлений Android для устройств Galaxy, почти ни один другой производитель на платформе Android не предлагает аналогичного, за исключением Google.

Уточнения

Samsung Group — южнокорейская группа компаний, один из крупнейших чеболей, основанный в 1938 году. Samsung Group владеет долей в наиболее известной компании группы — публичной компании Samsung Electronics, известной как производитель смартфонов, интегральных микросхем, телекоммуникационного оборудования, бытовой техники, аудио- и видеоустройств.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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