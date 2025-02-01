Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как легко и быстро почистить холоидльник? Следуйте этим советам
Идеальный салат на 14 февраля: курица, авокадо и манго
Пойдёт ли турпоток в Абхазию? Всё решат ближайшие месяцы
Как приготовить блины, которые не рвутся при переворачивании: просто добавьте в тесто кипяток
Андрей Макаревич* рассказал о нелёгкой жизни в Израиле
Водительские права без автошколы? Власти обсуждают важное изменение
Как умер Александр Македонский: неожиданное объяснение
Новые тарифы Евросоюза на удобрения из России спровоцировали кризис
Вредные упражнения для женской фигуры: такая тренировка даст обратный эффект

Зарядите телефон быстрее с помощью этого простого трюка

2:19
Наука

Скорее всего, вы уже знакомы с режимом полета на своем мобильном телефоне. Эта функция не только полезна во время путешествий на самолете, но и может значительно облегчить вашу повседневную жизнь.

смартфон
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
смартфон

Что если я скажу, что включив этот режим, вы можете сэкономить заряд батареи и даже ускорить процесс зарядки телефона?

Что такое режим полета и зачем он нужен?

Режим полета отключает все беспроводные соединения на вашем телефоне, включая мобильную сеть, Wi-Fi, Bluetooth и GPS.

Первоначально эта функция была разработана для предотвращения помех в авиаприборах, но теперь она может быть полезна и в других ситуациях.

Безопасность на борту

Использование мобильных телефонов в самолете может повлиять на работу чувствительных навигационных систем.

Хотя современные самолеты лучше защищены от таких помех, авиакомпании всё равно рекомендуют или требуют включение режима полета. Это помогает сохранить безопасность пассажиров и экипажа.

Как режим полета помогает в повседневной жизни?

  • Продление времени работы батареи. Когда отключены все беспроводные связи, ваш телефон тратит меньше энергии. Это особенно полезно, если вам нужно продлить время работы устройства, а зарядное устройство недоступно.
  • Быстрая зарядка. Включив режим полета, вы заметите, что телефон заряжается быстрее. Это связано с тем, что телефон не тратит энергию на поиск сетей или соединений с другими устройствами.

Минимизация помех

Режим полета также может быть полезен в других местах, где нужно минимизировать помехи.

Например, в больницах или лабораториях мобильные телефоны могут вмешиваться в работу чувствительных медицинских приборов.

В таких случаях использование режима полета или полное выключение устройства становится обязательным.

Удобство и спокойствие

Если вы хотите сосредоточиться на работе, отдыхе или не хотите получать уведомления, активация режима полета гарантирует, что вас не потревожат звонки или сообщения.

Это решение идеально подходит для встреч, просмотра фильмов или ночного отдыха.

Уточнения

Автономный режим — режим, доступный на многих мобильных телефонах, при активации останавливает передачу сигнала, и в то же время позволяет использовать другие функции, которые не требуют передачи сигнала (например: игры, камера, MP3-плеер).
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Еда и рецепты
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой Аудио 
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности
Авто
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности Аудио 
Почему в машине должно быть больше одного человека: новые правила на дорогах Европы
Авто
Почему в машине должно быть больше одного человека: новые правила на дорогах Европы Аудио 
Популярное
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного

Для хорошего урожая картофеля важны подкормки. В этой статье мы поговорим об эффективных удобрениях для корнеплодов.

Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности
Загадка, над которой ломали голову десятилетиями: что обнаружили в Тихом океане? Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Всего за пару минут готовим самый простой крем для любого торта или другого десерта — сметанный
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию
Последние материалы
Эффективное удобрение для клубники: простой и доступный рецепт
Главные правила совместного выращивания баклажанов и перцев в теплице
Как ухаживать за наращёнными ресницами для максимальной стойкости?
Собаки видят страх и болезни: невероятные способности наших питомцев
Обман туристов в Египте: самые распространённые схемы
Зарядите телефон быстрее с помощью этого простого трюка
Не спешите менять: 8 деталей автомобиля с неожиданно долгим сроком службы
Добавляем холодную воду: простой способ сварить пельмени идеально
Как избавиться от неприятного запаха из слива? Вам помогут эти способы
Как использовать чайную заварку для улучшения почвы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.