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Как COVID-19 повлиял на развитие детей: тревожные выводы учёных

1:41
Наука

Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на развитие социальных и когнитивных навыков у дошкольников. Новое исследование, проведённое Калифорнийским университетом в Мерседе, выявило, что закрытие детских садов и изоляция семей привели к снижению ключевых навыков у детей в возрасте от 3 до 5 лет.

Дети играют в компьютерные игры
Фото: flickr.com by Lucélia Ribeiro, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дети играют в компьютерные игры

Исследовательская группа проанализировала данные до и после карантина и обнаружила существенные пробелы в когнитивном развитии детей. Особенно серьёзные последствия наблюдались у детей из семей с ограниченными финансовыми ресурсами и низким уровнем образования родителей.

Одним из ключевых тестов стало задание на понимание ложных убеждений. В этом задании ребёнку предлагалось определить, где кукла будет искать игрушку. В группе детей, переживших карантин, процент успешных ответов снизился до 63%.

Исследование показало, что дети из семей с низким социально-экономическим положением демонстрировали худшие результаты. Это может быть связано с дополнительной финансовой и психологической нагрузкой на родителей во время пандемии, а также увеличением времени, проводимого детьми за электронными устройствами, что негативно сказалось на их способности понимать ложные убеждения.

Выяснилось, что низкие показатели в тестах сохранялись даже после окончания карантинных ограничений. Эти результаты привлекли внимание коллег-учёных и вызвали новый интерес к изучению развития социального познания у детей дошкольного возраста.

 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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