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Основные причины смертности младенцев и как с ними бороться

2:20
Наука

Доцент кафедры глобального и общественного здравоохранения Колледжа общественного здравоохранения им. Джорджа Мейсона Ван Дунцин представил исследование, опубликованное в авторитетном журнале The Lancet Global Health.

Беременность
Фото: flickr.com by Thomas Pompernigg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Беременность

В своей работе он подробно изучил влияние витаминов и микроэлементов на здоровье новорождённых и их выживаемость.

Витамины снижают риск детской смертности

Исследование Вана показало, что использование витаминных комплексов существенно снижает риск смертности среди младенцев. В частности, было выявлено, что приём добавок с микроэлементами уменьшает вероятность рождения маловесных и уязвимых новорождённых на 27%.

Как связаны рождение и показатели здоровья

Учёный также рассмотрел, какие факторы чаще всего приводят к детской смертности. Среди ключевых показателей он выделил низкий вес при рождении, преждевременные роды и дефицит питательных веществ у матери. Оказалось, что низкая масса тела младенца зачастую связана с коротким сроком беременности, что делает его более уязвимым к различным заболеваниям и осложнениям.

Питательные добавки: проверенный способ защиты

Использование фолиевой кислоты и железа в качестве добавок во время беременности практикуется ещё с 1970-х годов. Однако Ван провёл исследование, в котором изучил не только их влияние, но и действие комплексных добавок, содержащих несколько микроэлементов и липидов. Его работа подтверждает, что почти все витамины приносят пользу, а некоторые из них оказывают особенно положительное влияние на здоровье будущих детей.

Важность питания в дородовом уходе

Одним из ключевых выводов исследования стало подчёркивание важности правильного питания и приёма добавок во время беременности. Согласно данным, предоставленным Ваном, более 90% случаев рождения детей с низкой массой тела приходится на регионы Африки к югу от Сахары и Южной Азии. Именно там комплексные витаминные добавки могут сыграть критическую роль в снижении младенческой смертности.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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