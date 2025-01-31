Утро вечера мудренее: как дневной сон помогает решать сложные задачи

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Извечная мудрость гласит: "Утро вечера мудренее". Оказывается, в этой поговорке кроется научное зерно. Новейшее исследование американских психологов подтверждает, что кратковременный дневной сон действительно может стать ключом к разгадке сложных головоломок и нахождению выхода из затруднительных ситуаций.

Фото: Wikipedia by U3207862, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка спит

Предыдущие исследования уже указывали на благотворное воздействие фазы быстрого сна на когнитивные способности. Было установлено, что эта стадия сна, характеризующаяся быстрыми движениями глаз и повышенной мозговой активностью, способствует укреплению нейронных связей между различными воспоминаниями, что, в свою очередь, стимулирует творческое мышление и помогает находить нестандартные решения.

С целью экспериментальной проверки этой гипотезы, группа ученых из Техасского университета провела исследование, направленное на изучение влияния дневного сна на способность испытуемых решать сложные задачи.

Для участия в эксперименте были привлечены 58 студентов в возрасте от 18 до 29 лет. Участников случайным образом разделили на две группы: "сонную" и "бодрствующую". Перед началом эксперимента у всех испытуемых оценили качество и продолжительность ночного сна с помощью специального опросника. Участники "сонной" группы также заполнили Питтсбургский индекс качества сна для оценки качества сна за последний месяц.

Первый этап эксперимента заключался в том, что участникам демонстрировали на экране компьютера восемь задач, требующих нестандартного мышления. Например, им предлагалось найти способ посадить четыре дерева на равном расстоянии друг от друга. После трех минут размышлений и записи ответа, на экране появлялось правильное решение.

После короткого перерыва участникам предложили решить восемь аналогичных задач, но без демонстрации правильных ответов. Далее, испытуемых из "сонной" группы отправили на двухчасовой сон в тихую и темную комнату, а участники "бодрствующей" группы оставались в лаборатории, но им было запрещено спать, а также употреблять алкоголь или другие психоактивные вещества. Во время сна участников "сонной" группы регистрировали их мозговую активность с помощью электроэнцефалографии.

После перерыва обе группы вернулись к заданиям и попытались решить те задачи, с которыми не справились ранее. Кроме того, им предложили пройти тест на запоминание решений, которые демонстрировались на первом этапе, а также оценить схожесть задач из первой и второй серий.

Анализ полученных данных показал, что участники "сонной" группы значительно лучше справились с решением задач по сравнению с теми, кто не спал. При этом, результативность обеих групп до двухчасового перерыва была одинаковой, что исключает влияние индивидуальных способностей на конечный результат. Также не было выявлено существенных различий в запоминании показанных решений между группами.

Интересно, что участники "сонной" группы демонстрировали более высокую оценку схожести задач из первой и второй серий. Исследователи пришли к выводу, что сон, по-видимому, помог им распознать скрытые взаимосвязи между заданиями, которые изначально остались незамеченными. Более того, была обнаружена прямая зависимость между количеством решенных задач и продолжительностью фазы быстрого сна.

В заключение, проведенный эксперимент убедительно продемонстрировал, что процессы, происходящие в мозге во время сна, способны улучшить понимание стоящей перед человеком проблемы. Один из исследователей отметил, что это может помочь найти решение после пробуждения. Таким образом, короткий дневной сон может стать эффективным инструментом для повышения когнитивных способностей и нахождения решений сложных задач.

Уточнения

Сон — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и др.

