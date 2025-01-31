Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Огромная корональная дыра на Солнце: к чему готовиться?
Ящур в Германии может оставить россиян без популярных кормов для животных
12 советов для волос, чтобы они выглядели роскошно
Рецепт салата, который можно есть тем, кто худеет
Россия возьмёт Киев и Львов: на западе раскрыли последствия остановки военной помощи США
Утро вечера мудренее: как дневной сон помогает решать сложные задачи
Пожили в доме с мышами? Вот что помогло избавиться от них
Внедорожник Jetour T1 с современным дизайном для России
25 человек отравились шаурмой в Кунгуре

Зима не сдаётся: снег пробьется сквозь аномальное тепло в Москве

1:37
Наука

Синоптики предупреждают о грядущем снегопаде в Москве и области в начале февраля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, первая неделя последнего зимнего месяца будет теплой для этого времени года, но уже в понедельник и вторник жителей региона ожидают осадки. Толщина снежного покрова может составить до 5 сантиметров в некоторых районах.

автомобиль в снегу
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
автомобиль в снегу

Прогнозы указывают на то, что температура останется выше климатической нормы на 4–5 градусов, хотя показатели все же сохранятся в отрицательных значениях. Ночью воздух будет охлаждаться до -3…-5 градусов, а днем столбик термометра будет держаться в пределах 0…-3 градусов. При этом в воскресенье ожидаются смешанные осадки — на землю будут падать как мокрый снег, так и снежинки. Однако с учетом прогретой почвы весь выпавший снег быстро растает.

Погодные условия в течение недели будут сопровождаться небольшими прояснениями, так как солнце сможет периодически выглядывать из-за облаков. Кроме того, синоптики отмечают рост атмосферного давления, что может повлиять на общее самочувствие жителей региона. Об этом сообщает издание "Вести Подмосковья".

Таким образом, несмотря на осадки, теплая для зимы погода и отсутствие устойчивого снежного покрова в ближайшие дни останутся неизменными чертами московской зимы.

Уточнения

ФГБУ «Гидрометцентр России» — федеральное государственное бюджетное учреждение метеорологической службы Российской Федерации.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Наука и техника
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней Аудио 
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
Садоводство, цветоводство
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся Аудио 
Роспотребнадзор закрывает магазины "Светофор": что происходит?
Правда ТВ
Роспотребнадзор закрывает магазины "Светофор": что происходит? Аудио 
Популярное
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю

Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!

Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
Картофельный салат с колбасой – любимый рецепт на 23 февраля
Премьера на Прогресс сцене Джигарханяна театра Сатиры: драма неаполитанцев, понятная всем Анжела Якубовская Новые российские дроны Куб будут атаковать роем Андрей Николаев Российский газ пойдёт в Приднестровье, минуя Украину Любовь Степушова
Российская нефть больше не помогает Азербайджану удерживать экспорт
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Как открыть заблокированную дверцу на стиральной машине? Простой трюк решает все проблемы
Как открыть заблокированную дверцу на стиральной машине? Простой трюк решает все проблемы
Последние материалы
Ящур в Германии может оставить россиян без популярных кормов для животных
12 советов для волос, чтобы они выглядели роскошно
Рецепт салата, который можно есть тем, кто худеет
Россия возьмёт Киев и Львов: на западе раскрыли последствия остановки военной помощи США
Утро вечера мудренее: как дневной сон помогает решать сложные задачи
Пожили в доме с мышами? Вот что помогло избавиться от них
Внедорожник Jetour T1 с современным дизайном для России
25 человек отравились шаурмой в Кунгуре
Фокусы на миллионы: история успеха фокусника Максима Виноградова
Министерство культуры и туризма Турции требует закрытия 50 отелей в Анталии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.