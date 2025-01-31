Зима не сдаётся: снег пробьется сквозь аномальное тепло в Москве

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Синоптики предупреждают о грядущем снегопаде в Москве и области в начале февраля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, первая неделя последнего зимнего месяца будет теплой для этого времени года, но уже в понедельник и вторник жителей региона ожидают осадки. Толщина снежного покрова может составить до 5 сантиметров в некоторых районах.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain автомобиль в снегу

Прогнозы указывают на то, что температура останется выше климатической нормы на 4–5 градусов, хотя показатели все же сохранятся в отрицательных значениях. Ночью воздух будет охлаждаться до -3…-5 градусов, а днем столбик термометра будет держаться в пределах 0…-3 градусов. При этом в воскресенье ожидаются смешанные осадки — на землю будут падать как мокрый снег, так и снежинки. Однако с учетом прогретой почвы весь выпавший снег быстро растает.

Погодные условия в течение недели будут сопровождаться небольшими прояснениями, так как солнце сможет периодически выглядывать из-за облаков. Кроме того, синоптики отмечают рост атмосферного давления, что может повлиять на общее самочувствие жителей региона. Об этом сообщает издание "Вести Подмосковья".

Таким образом, несмотря на осадки, теплая для зимы погода и отсутствие устойчивого снежного покрова в ближайшие дни останутся неизменными чертами московской зимы.

Уточнения

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