Луна все еще жива: учёные обнаружили признаки недавней геологической активности на обратной стороне спутника

3:05 Your browser does not support the audio element. Наука

На обратной стороне Луны были обнаружены многочисленные складки и гребни, появившиеся в результате напряжения лунной коры. Ранее считалось, что подобные образования являются отголосками событий, произошедших миллиарды лет назад. Однако, последние исследования показывают, что эти "морщины" могут быть свидетельством недавней геологической активности Луны.

Фото: https://www.flickr.com/photos/neutronboy/6979508046/ by https://www.flickr.com/people/34043089@N00, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Луна

Лунные моря, состоящие из застывшей базальтовой лавы, демонстрируют на своей поверхности сеть извилистых структур, напоминающих вены или морщины. Ученые связывают их образование со сжатием лунной коры, вызванным постепенным остыванием и уменьшением размеров небесного тела.

Долгое время доминировала теория о том, что все геологические процессы на Луне прекратились миллиарды лет назад. Тем не менее, данные, собранные сейсмическими приборами, установленными на Луне в рамках программы "Аполлон", зафиксировали лунотрясения, что указало на продолжающуюся "внутреннюю жизнь" спутника Земли. Сейчас ученые предполагают, что Луна до сих пор незаметно сжимается.

Группа исследователей из Смитсоновского института и Мэрилендского университета (США) обнаружила доказательства того, что процесс сжатия Луны продолжается и в наши дни. Ими было замечено большое количество небольших морщинистых гребней в бассейне Южный полюс — Эйткен на обратной стороне Луны. Эта огромная низменность, достигающая почти 2500 километров в диаметре, считается крупнейшим лунным кратером, образовавшимся в результате падения астероида более четырех миллиардов лет назад.

Хотя сами по себе "морщины" в этом районе не являются открытием, исследователям удалось установить их относительный возраст. Они объяснили, что для определения возраста поверхности был использован метод подсчета кратеров: чем больше кратеров на поверхности, тем она старше. Возраст самих кратеров, в свою очередь, определялся по внешнему виду — со временем кратеры темнеют из-за воздействия космического излучения и бомбардировки микрометеоритами.

В результате анализа выяснилось, что гребни на обратной стороне Луны относительно молоды: многие из них пересекают дно или склоны кратеров, что свидетельствует о том, что они образовались после падения астероидов. Согласно оценкам, формирование этих структур началось около 160 миллионов лет назад, что является незначительным сроком по геологическим меркам.

Эти открытия подтверждают гипотезу о том, что внутренняя активность Луны еще не прекратилась. Ученые не исключают, что это может быть связано с постепенным смещением лунной орбиты. Они подчеркивают, что эти новые данные важны не только с точки зрения фундаментальной науки, но и могут быть полезны при планировании будущих миссий на Луну и создания там постоянной базы.

Уточнения

Лунотрясение — сейсмическое колебание лунной поверхности.

