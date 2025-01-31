Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Двое мужчин похитили школьницу прямо на глазах у очевидцев — детали шокируют
Удлинение ресниц без наращивания: три средства, которые работают
Антиреклама западных ЧВК — американские наемники массово гибнут на Украине
Ракетный щит России — на Западе оценили российскую разработку
Звезда "Постучись в мою дверь" заинтересовалась Юрой Борисовым: хотела бы изучить его творчество
Людмила Поргина улетела в Дубай после ухода из "Ленкома": мне просто стало там одиноко
Скрывается ли Чубайс? Последние новости о жизни экс-чиновника
Сладкий, как груша, но растёт под землёй — вот какой корнеплод удивит вас на вкус
USAID и украинские медиа: история одного финансирования

Луна все еще жива: учёные обнаружили признаки недавней геологической активности на обратной стороне спутника

3:05
Наука

На обратной стороне Луны были обнаружены многочисленные складки и гребни, появившиеся в результате напряжения лунной коры. Ранее считалось, что подобные образования являются отголосками событий, произошедших миллиарды лет назад. Однако, последние исследования показывают, что эти "морщины" могут быть свидетельством недавней геологической активности Луны.

Луна
Фото: https://www.flickr.com/photos/neutronboy/6979508046/ by https://www.flickr.com/people/34043089@N00, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Луна

Лунные моря, состоящие из застывшей базальтовой лавы, демонстрируют на своей поверхности сеть извилистых структур, напоминающих вены или морщины. Ученые связывают их образование со сжатием лунной коры, вызванным постепенным остыванием и уменьшением размеров небесного тела.

Долгое время доминировала теория о том, что все геологические процессы на Луне прекратились миллиарды лет назад. Тем не менее, данные, собранные сейсмическими приборами, установленными на Луне в рамках программы "Аполлон", зафиксировали лунотрясения, что указало на продолжающуюся "внутреннюю жизнь" спутника Земли. Сейчас ученые предполагают, что Луна до сих пор незаметно сжимается.

Группа исследователей из Смитсоновского института и Мэрилендского университета (США) обнаружила доказательства того, что процесс сжатия Луны продолжается и в наши дни. Ими было замечено большое количество небольших морщинистых гребней в бассейне Южный полюс — Эйткен на обратной стороне Луны. Эта огромная низменность, достигающая почти 2500 километров в диаметре, считается крупнейшим лунным кратером, образовавшимся в результате падения астероида более четырех миллиардов лет назад.

Хотя сами по себе "морщины" в этом районе не являются открытием, исследователям удалось установить их относительный возраст. Они объяснили, что для определения возраста поверхности был использован метод подсчета кратеров: чем больше кратеров на поверхности, тем она старше. Возраст самих кратеров, в свою очередь, определялся по внешнему виду — со временем кратеры темнеют из-за воздействия космического излучения и бомбардировки микрометеоритами.

В результате анализа выяснилось, что гребни на обратной стороне Луны относительно молоды: многие из них пересекают дно или склоны кратеров, что свидетельствует о том, что они образовались после падения астероидов. Согласно оценкам, формирование этих структур началось около 160 миллионов лет назад, что является незначительным сроком по геологическим меркам.

Эти открытия подтверждают гипотезу о том, что внутренняя активность Луны еще не прекратилась. Ученые не исключают, что это может быть связано с постепенным смещением лунной орбиты. Они подчеркивают, что эти новые данные важны не только с точки зрения фундаментальной науки, но и могут быть полезны при планировании будущих миссий на Луну и создания там постоянной базы.

Уточнения

Лунотрясение — сейсмическое колебание лунной поверхности.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Добыча нефти в Азербайджане идет на спад. А вместе с ней — и экспорт
Экономика и бизнес
Добыча нефти в Азербайджане идет на спад. А вместе с ней — и экспорт Аудио 
Б/у автомобили бьют рекорды продаж: какие бренды в фаворитах у россиян
Авто
Б/у автомобили бьют рекорды продаж: какие бренды в фаворитах у россиян Аудио 
Популярное
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю

Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!

Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
Картофельный салат с колбасой – любимый рецепт на 23 февраля
Российский газ пойдёт в Приднестровье, минуя Украину Любовь Степушова Конгресс США на $50 млн профинансировал презервативы для сектора Газа Юрий Бочаров Эти мистические дороги ведут к духовной силе — как древние культуры соединяли миры Игорь Буккер
Российская нефть больше не помогает Азербайджану удерживать экспорт
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Как открыть заблокированную дверцу на стиральной машине? Простой трюк решает все проблемы
Как открыть заблокированную дверцу на стиральной машине? Простой трюк решает все проблемы
Последние материалы
Россиянам объяснили, почему не будет трех выходных подряд в феврале
Битва за Херсон — Украина выстраивает оборонительные рубежи перед городом
Киев хочет решить кризис с мобилизацией с помощью военных Запада
Врач назвала ягоду, которая помогает бороться со старением
Скрывали финансовый кризис: как топ-менеджеры Роснано получили деньги обманом
Никто ни о чем не знал — Украина делает вид, что не знает про американские гранты
Россиянам рассказали, как уменьшить цифровой след в интернете
Крах Украины из захват Киева — что в Америке думают о прекращении поддержки ВСУ
Шоколадный цвет года: как носить этот тренд в 2025 году
Доллар под угрозой: страны СНГ массово переходят на свои валюты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.