Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Александр Хинштейн о зверствах украинских боевиков
Geely Galaxy L6: обновление, дальность хода и доступная цена
Материалы будущего: как ИИ помогает находить эффективные сцинтилляторы
Сад, который пахнет шоколадом: 5 растений, создающих сладкую атмосферу
Стиральная машина прыгает при отжиме – причины и что делать?
Капуста по-новому: рецепт, который удивит вас и гостей
Польский поставщик Audi и BMW под угрозой банкротства: всё из-за неудачной сделки с Китаем
Газированная вода: полезный помощник или риск для здоровья
Малина засыплет кусты ягодами: простая подкормка превратит ваш урожай в рекордный

Некстгена не будет: почему Airbus Helicopters замораживает планы на аэротакси

1:58
Наука

Генеральный директор Airbus Helicopters Бруно Эвен заявил о приостановке активной фазы разработки аэротакси CityAirbus NextGen. Причиной такого решения послужили технологические препятствия, а именно – текущий уровень развития аккумуляторных технологий, который, по мнению экспертов, не позволяет в обозримом будущем наладить массовое производство электрических аэротакси с приемлемыми характеристиками.

аэротакси
Фото: commons.wikimedia.org by Akash 1997 is licensed under Share Alike 4.0
аэротакси

Проект CityAirbus NextGen, предусматривавший создание аппарата, способного преодолевать расстояния до 80 километров при скорости до 120 километров в час, планировалось реализовать к 2030 году. Теперь же сроки реализации проекта отодвигаются на неопределенный период.

Первый испытательный полет прототипа аппарата вертикального взлета и посадки CityAirbus NextGen состоялся в ноябре 2024 года на территории завода Airbus Helicopters, расположенного в немецком Донауверте. Четырехместный аппарат весом две тонны и размахом крыльев около 12 метров был оснащен восемью пропеллерами и 16 электрическими двигателями. Несмотря на успешный тестовый полет, дальнейшее развитие проекта упирается в ограничения, связанные с недостаточной емкостью и эффективностью современных аккумуляторов.

Таким образом, компания Airbus Helicopters решила переориентировать свои усилия на поиск и разработку более перспективных технологий в области электропитания, которые позволят в будущем вернуться к проекту CityAirbus NextGen и успешно его реализовать. Возможно, потребуется время для прорыва в сфере аккумуляторных батарей или разработки альтернативных источников энергии, прежде чем концепция электрических аэротакси станет экономически целесообразной и технически осуществимой.

Уточнения

Воздушное такси — средство общественного транспорта, предназначенное для перевозки пассажиров за таксу средствами воздушного транспорта. Отличием от чартерных и других типов коммерческих авиаперевозок в малой авиации является ряд упрощений.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Еда и рецепты
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли Аудио 
Всего за пару минут готовим самый простой крем для любого торта или другого десерта — сметанный
Еда и рецепты
Всего за пару минут готовим самый простой крем для любого торта или другого десерта — сметанный Аудио 
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут
Еда и рецепты
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут Аудио 
Популярное
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю

Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!

Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
Российская нефть больше не помогает Азербайджану удерживать экспорт
Конгресс США на $50 млн профинансировал презервативы для сектора Газа Юрий Бочаров Ни за день, ни за 100 дней. Почему нет мирного плана Трампа по Украине Любовь Степушова Эти мистические дороги ведут к духовной силе — как древние культуры соединяли миры Игорь Буккер
Картофельный салат с колбасой – любимый рецепт на 23 февраля
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Как открыть заблокированную дверцу на стиральной машине? Простой трюк решает все проблемы
Как открыть заблокированную дверцу на стиральной машине? Простой трюк решает все проблемы
Последние материалы
Парковка для многодетных и пенсионеров: что изменится по новому закону
Красные губы и волнистые волосы: новый взгляд на стиль от Chanel
Современные технологии России и ядерная стратегия США: взгляд эксперта
Бульон как в ресторане: раскрываем хитрости профессионалов
Ксения Бородина потеряла дорогой бриллиантовый кулон: в Cartier покупала года четыре назад
Как быстро приучить кошку пользоваться лотком? Простой и проверенный метод
Авиакатастрофа в США: на борту были трое россияне
Bloomberg: Путин заполучает всё больше союзников в ЕС в неподходящее для Украины время
Ремонт и внутренняя отделка зимой: эффективность и риски
Как избавиться от тараканов в квартире: методы борьбы и профилактика
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.