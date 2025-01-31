Некстгена не будет: почему Airbus Helicopters замораживает планы на аэротакси

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Генеральный директор Airbus Helicopters Бруно Эвен заявил о приостановке активной фазы разработки аэротакси CityAirbus NextGen. Причиной такого решения послужили технологические препятствия, а именно – текущий уровень развития аккумуляторных технологий, который, по мнению экспертов, не позволяет в обозримом будущем наладить массовое производство электрических аэротакси с приемлемыми характеристиками.

Фото: commons.wikimedia.org by Akash 1997 is licensed under Share Alike 4.0 аэротакси

Проект CityAirbus NextGen, предусматривавший создание аппарата, способного преодолевать расстояния до 80 километров при скорости до 120 километров в час, планировалось реализовать к 2030 году. Теперь же сроки реализации проекта отодвигаются на неопределенный период.

Первый испытательный полет прототипа аппарата вертикального взлета и посадки CityAirbus NextGen состоялся в ноябре 2024 года на территории завода Airbus Helicopters, расположенного в немецком Донауверте. Четырехместный аппарат весом две тонны и размахом крыльев около 12 метров был оснащен восемью пропеллерами и 16 электрическими двигателями. Несмотря на успешный тестовый полет, дальнейшее развитие проекта упирается в ограничения, связанные с недостаточной емкостью и эффективностью современных аккумуляторов.

Таким образом, компания Airbus Helicopters решила переориентировать свои усилия на поиск и разработку более перспективных технологий в области электропитания, которые позволят в будущем вернуться к проекту CityAirbus NextGen и успешно его реализовать. Возможно, потребуется время для прорыва в сфере аккумуляторных батарей или разработки альтернативных источников энергии, прежде чем концепция электрических аэротакси станет экономически целесообразной и технически осуществимой.

Уточнения

Воздушное такси — средство общественного транспорта, предназначенное для перевозки пассажиров за таксу средствами воздушного транспорта. Отличием от чартерных и других типов коммерческих авиаперевозок в малой авиации является ряд упрощений.

