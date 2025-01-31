Температура воды в этой реке достигает 100 градусов по Цельсию

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Река Шанай-Тимпишка, протекающая в регионе Маянтуяку в Перу, известна удивительной температурой воды.

Фото: commons.wikimedia.org by 663highland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Горячий источник

Исследователь Андрес Рузо, который в 2011 году отправился к реке, отмечает, что самая высокая температура, которую он измерил, составила 100°C, пишет Dailymail.

По его словам, для сравнения, средняя температура кофе примерно 55°C, и трудно представить, насколько горячая вода в реке.

"Если засунуть туда руку, можно получить ожоги второй или третьей степени за считанные секунды", — добавил он.

Река стала легендой в Перу, впервые о ней заговорили благодаря Рузо.

Геолог, услышав о реке, сначала не верил, что такое явление может существовать, считая, что для этого нужно огромное количество геотермального тепла, особенно учитывая удаленность бассейна Амазонки от действующих вулканов. Однако, посетив реку, он подтвердил, что легенда действительно правдива.

В документальном фильме 2017 года он рассказал, что жара, исходящая от реки, настолько сильна, что ее можно ощутить в носу и легких. Он также отметил, что из-за этого в реку падали различные животные — от птиц до рептилий.

Уточнения

Гра́дус Це́льсия (обозначение: °C или юникод символ U+2103 ℃) — широко распространённая единица температуры, применяемая в Международной системе единиц.

