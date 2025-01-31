90 миллионов лет подо льдом — учёные обнаружили древний лес в Антарктиде

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Международной группе ученых из Германии и Великобритании удалось сделать важное открытие в ходе исследования ледника "Пайн-Айленд" в Западной Антарктиде.

Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горы Гамбурцева в Антарктиде

Результаты были опубликованы в журнале "Nature". Ученые пробурили морское дно на глубину 30 метров и обнаружили отложения возрастом 90 миллионов лет. С помощью компьютерной томографии они выявили хорошо сохранившуюся сеть окаменелых корней древних растений.

Специалисты смогли идентифицировать споры папоротников и цветочную пыльцу, что указывает на существование в этом регионе густого болотистого леса, аналогичного тем, что в настоящее время находятся на северо-западе Новой Зеландии.

Эксперты были удивлены отличной сохранностью растительных остатков — заметны были мельчайшие детали корневой системы.

Проведя климатическое моделирование, ученые выяснили, что древний лес играл важную роль в регуляции атмосферы планеты, активно поглощая углекислый газ и насыщая воздух кислородом, что способствовало значительным климатическим изменениям. Это открытие еще раз подчеркивает климатическую уязвимость нашей планеты перед природными процессами, сообщает planet-today.

Уточнения

Антаркти́да — континент, расположенный на самом юге Земли. Центр Антарктиды примерно совпадает с Южным географическим полюсом.

