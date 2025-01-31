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Окаменевшую рвоту выставят в музее

1:47
Наука

На датском острове Зеландия в белых меловых скалах Стовнс-Клиффс найдена древняя рвота. По словам ученых, ей 66 миллионов лет!

Раскопки
Фото: Openverse by Arkhipova Marina, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Раскопки

Когда-то в меловой период акула или другая рыба полакомилась морскими лилиями, которые не очень хороши в качестве еды. Рыба взяла то, что смогла, а остальное выбросила. Древнюю "находку" отыскал охотник за окаменелостями Питер Беннике — расколол кусок известняка, сообщает The New York Times.

Научное название этой окаменелости — регургиталит, но, по сути, это просто "рвота". Доктор Йеспер Милан предположил, что источник рвоты мог быть связан с акулой, имеющей мощные зубы, и ближайшим живущим родственником могла бы быть акула Порт-Джексон. в Известно также, что в Германии была найдена окаменевшая рвота возрастом 150 миллионов лет. Но для Дании — это первая такая находка.

Рвота привлекла внимание ученых со всего мира, включая Китай, Россию и арабские страны. Доктор Милан считает, что также СМИ интересуются подобного рода "находками".

Несмотря на комичность темы, окаменевшее скопление может быть полезно ученым, так как она рассказывает о том, что ели обитатели того времени. Этот образец рвоты был классифицирован как "danekrae", что означает, что он представляет собой исключительную естественно-историческую ценность и будет передан в музей естественной истории.

В конечном итоге, этот кусок древней рвоты будет выставлен в датском Геомузее Факсе, и, как отметил доктор Милан, это, возможно, самый известный "кусок блевотины" в мире.

Уточнения

Рвота (лат. vomitus) — рефлекторное извержение содержимого (эвакуация) желудка (иногда и двенадцатиперстной кишки) через рот (нередко и через нос).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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