Россия ведёт разработку сверхзвуковых и гибридных летательных аппаратов

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

В России активно ведутся разработки новых летательных аппаратов, которые могут кардинально изменить авиационную отрасль.

Фото: Lilium is licensed under Free More info Воздушное такси

Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского сообщил о нескольких прорывных проектах.

Одним из них является создание сверхзвукового пассажирского самолета, который сможет сократить время полета между Москвой и Владивостоком до двух-трех часов, передает argumenti.ru.

Кроме того, ЦАГИ работает над гибридным летательным аппаратом — вертолетом, который может трансформироваться в самолет в воздухе. Эта идея, на первый взгляд, может показаться фантастической, но она открывает новые горизонты для авиации.

Представьте себе аппарат, который может взлетать и приземляться вертикально, как вертолет, а затем, набрав высоту, превращаться в самолет для более быстрого и экономичного горизонтального полета.

Исследования и разработки, проводимые ЦАГИ, играют ключевую роль в том, чтобы Россия заняла лидирующие позиции в мировой авиационной отрасли. Развитие сверхзвуковых технологий, создание гибридных аппаратов и внедрение инновационных энергетических установок способствуют достижению национальных целей в области транспортной инфраструктуры.

Уточнения

Вертолёт (устар. гелико́птер) — винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки, у которого подъёмная и движущая (пропульсивная) силы на всех этапах полёта создаются одним или несколькими несущими винтами с приводом от одного или нескольких двигателей.



