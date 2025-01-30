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Россия ведёт разработку сверхзвуковых и гибридных летательных аппаратов

1:22
Наука

В России активно ведутся разработки новых летательных аппаратов, которые могут кардинально изменить авиационную отрасль.

Воздушное такси
Фото: Lilium is licensed under Free More info
Воздушное такси

Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского сообщил о нескольких прорывных проектах.

Одним из них является создание сверхзвукового пассажирского самолета, который сможет сократить время полета между Москвой и Владивостоком до двух-трех часов, передает argumenti.ru.

Кроме того, ЦАГИ работает над гибридным летательным аппаратом — вертолетом, который может трансформироваться в самолет в воздухе. Эта идея, на первый взгляд, может показаться фантастической, но она открывает новые горизонты для авиации.

Представьте себе аппарат, который может взлетать и приземляться вертикально, как вертолет, а затем, набрав высоту, превращаться в самолет для более быстрого и экономичного горизонтального полета.

Исследования и разработки, проводимые ЦАГИ, играют ключевую роль в том, чтобы Россия заняла лидирующие позиции в мировой авиационной отрасли. Развитие сверхзвуковых технологий, создание гибридных аппаратов и внедрение инновационных энергетических установок способствуют достижению национальных целей в области транспортной инфраструктуры.

Уточнения

Вертолёт (устар. гелико́птер) — винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки, у которого подъёмная и движущая (пропульсивная) силы на всех этапах полёта создаются одним или несколькими несущими винтами с приводом от одного или нескольких двигателей.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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