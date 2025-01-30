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Крадут личные данные! Удалите на телефоне эти приложения

1:23
Наука

Команда McAfee обнаружила 25 приложений, содержащих вредоносное ПО под названием Xamalicious.

телефон
Фото: pixabay.com by Luisella Planeta, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
телефон

Несмотря на то, что Google удалила эти приложения из магазина Google Play, они все еще доступны в сторонних магазинах.

Вредоносные приложения получают доступ к правам, позволяющим им взаимодействовать с серверами без ведома пользователей. Если вы установили какое-либо из этих приложений, настоятельно рекомендуется удалить их.

Вот список приложений и их загрузок:

  •  Essential Horoscope для Android — 100 000 загрузок
  • Редактор 3D скинов для PE Minecraft — 100 000 скачиваний
  • Logo Maker Pro — 100 000 загрузок
  • Автоматический повторитель кликов — 10 000 загрузок
  • Простой калькулятор калорий — 10 000 загрузок
  • Расширитель громкости звука — 5000 скачиваний
  • LetterLink — 1000 скачиваний
  • Step Keeper: Easy Pedometer — 500 загрузок
  • Отслеживайте свой сон — 500 загрузок
  • Sound Volume Booster — 100 загрузок
  • Астрологический навигатор: Ежедневный гороскоп и Таро — 100 загрузок
  • Универсальный калькулятор — 100 скачиваний

Если вы используете одно из этих приложений, лучше удалить его как можно скорее, сообщает pronews.

Уточнения

Приложение — прикладная компьютерная программа.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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