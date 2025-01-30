Крадут личные данные! Удалите на телефоне эти приложения

Команда McAfee обнаружила 25 приложений, содержащих вредоносное ПО под названием Xamalicious.
Несмотря на то, что Google удалила эти приложения из магазина Google Play, они все еще доступны в сторонних магазинах.
Вредоносные приложения получают доступ к правам, позволяющим им взаимодействовать с серверами без ведома пользователей. Если вы установили какое-либо из этих приложений, настоятельно рекомендуется удалить их.
Вот список приложений и их загрузок:
Если вы используете одно из этих приложений, лучше удалить его как можно скорее, сообщает pronews.
Приложение — прикладная компьютерная программа.
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