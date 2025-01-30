Как вернуть смарт-часы Garmin к жизни

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Чтобы вернуть смарт-часы Garmin в нормальное рабочее состояние, следуйте этим шагам.

Фото: garmin is licensed under free more info Умные часы garmin

Проверка подключения

Даже если часы работают, возможно, они содержат поврежденный файл. Откройте приложение Garmin Connect на телефоне, проверьте подключение через значок в правом верхнем углу и выполните ручную синхронизацию. Это поможет избежать проблем.

Проблема с файлом GPE.bin

При обычной синхронизации Garmin загружает файл GPE.bin с информацией о навигационных спутниках. Если этот файл поврежден, часы могут перезагружаться. Если после перезагрузки ситуация повторяется, переходите к следующему шагу.

Перезагрузка часов

Если на дисплее все еще отображается синий треугольник, удерживайте верхнюю левую кнопку, пока часы не выключатся (может занять до 30 секунд). Затем снова нажмите эту кнопку, чтобы включить часы. Если они запустятся, синхронизируйте их с приложением Garmin Connect.

Сброс до заводских настроек

Если синий треугольник не исчез, сбросьте часы до заводских настроек. Учтите, что это удалит все несинхронизированные данные. Для сброса перейдите в настройки часов или, если они застряли в цикле загрузки, удерживайте кнопку питания, пока они не выключатся. Затем следуйте инструкции на сайте Garmin для аппаратного сброса.

Удаление поврежденного файла

Если сброс настроек кажется слишком сложным, и вы опытный пользователь, попробуйте удалить файл GPE.bin вручную. Подключите часы к компьютеру, перейдите в папку /Garmin/RemoteSW и удалите поврежденный файл. Если не удается удалить файл сразу, попробуйте несколько раз или перезагрузите компьютер.

После успешного удаления проблема должна исчезнуть при следующей синхронизации, и часы будут работать нормально, сообщает mobilmania.zive.

Уточнения

Умные часы (англ. smart watch), также смартчасы или часофон — компьютеризированные наручные часы с расширенной функциональностью (кроме стандартного слежения за временем), часто сравнимой со смартфонами.

