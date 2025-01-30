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Глобальное потепление ускоряется — океаны не успевают остыть

Наука

Скорость потепления океанов с 1985 года увеличилась более чем в четыре раза, что указывает на стремительное ускорение глобального изменения климата. Исследователи отмечают, что рекордные температуры океана в 2023 и 2024 годах стали тревожным сигналом того, что процесс идёт быстрее, чем предполагалось.

Море
Фото: flickr.com by Andrés Nieto Porras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Море

В течение 450 дней подряд, начиная с 2023 года, температура вод Мирового океана устанавливала рекорды. По словам Криса Мерчанта из британского университета Рединга, около 44% этого повышения объясняется не только природным явлением Эль-Ниньо, но и тем, что океаны всё быстрее поглощают солнечное тепло.

Анализ данных со спутников за последние четыре десятилетия показал, что темпы потепления океана резко возросли.

По мнению учёных, причиной такого ускорения стало изменение теплового баланса Земли — показателя, отражающего, сколько тепла остаётся в атмосфере. С 2010 года этот показатель вырос вдвое, что привело к значительному увеличению количества тепла, поглощаемого океанами.

"Океаны задают ритм глобальному потеплению, и его ускорение означает, что изменения на суше также идут быстрее", — говорит Мерчант.

Лично он уверен, что климатический кризис стал главным фактором рекордных температур в океанах.

Учёные прогнозируют, что тенденция потепления может сохраняться, а в ближайшие 20 лет темпы роста температуры воды будут такими же, как за последние 40 лет. "Если EEI продолжит увеличиваться, мы столкнёмся с ещё более значительными изменениями", — отмечает Мерчант.

При этом последние данные показывают, что в 2024 году EEI несколько снизился после рекордного роста в 2023 году. Некоторые учёные считают, что это может говорить о том, что темпы потепления не будут соответствовать самым худшим прогнозам. Однако точные выводы пока делать рано — за ситуацией необходимо следить.

Уточнения

Эль-Ни́ньо (исп. El Niño — «малыш, мальчик»), или Южная осцилляция (исп. El Niño-Oscilación del Sur) — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат.

Теплово́й бала́нс Земли́ — баланс энергии процессов теплопередачи и излучения в атмосфере и на поверхности Земли. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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