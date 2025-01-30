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Boom Supersonic выводит гражданскую авиацию на сверхзвуковой уровень

3:16
Наука

Сверхзвуковой самолёт XB-1 компании Boom Supersonic успешно преодолел скорость звука во время трёх испытательных полётов. Это достижение стало важным шагом на пути к возможному возвращению сверхзвуковых коммерческих рейсов.

Макет крыльев Boom XB-1
Фото: Wikimedia Commons by Schierbecker, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Макет крыльев Boom XB-1

28 января экспериментальный самолёт XB-1, разработанный Boom Supersonic, совершил свой первый сверхзвуковой полёт. Это событие стало первым случаем, когда гражданский самолёт преодолел звуковой барьер над континентальной частью США. Данный успех приближает возрождение сверхзвуковой коммерческой авиации.

«В этом самолёте действительно есть множество передовых технологий, которые позволят нам создать сверхзвуковой авиалайнер для массового рынка», — заявил Грег Крауланд, бывший главный инженер Boom Supersonic, во время прямой трансляции испытания.

В аэропорту Мохаве (Калифорния) главный лётчик-испытатель Boom Supersonic Тристан «Джеппетто» Бранденбург совершил двенадцатый успешный испытательный полёт и впервые преодолел скорость звука.

Белый обтекаемый прототип с сине-жёлтым хвостовым оперением достиг скорости 1,11 Маха на первом пролёте в испытательном воздушном пространстве. Затем последовало ещё два сверхзвуковых пролёта, после чего самолёт вернулся на землю.

На сегодняшний день сверхзвуковые скорости доступны только военным истребителям и бомбардировщикам. В прошлом такие полёты выполнял коммерческий авиалайнер «Конкорд», который совершал трансатлантические рейсы с 1970-х годов до 2003 года. Однако он был снят с эксплуатации из-за высокой стоимости топлива и авиакатастрофы 2000 года.

Успех XB-1 может способствовать возвращению сверхзвуковых пассажирских перевозок. Испытания самолёта окажут влияние на конструкцию будущего авиалайнера Overture. По заявлениям Boom Supersonic, этот самолёт сможет развивать скорость 1,7 Маха и перевозить до 80 пассажиров. Производство авиалайнеров планируется начать в 2024 году, а коммерческая эксплуатация может начаться в 2029 году. United Airlines и American Airlines уже разместили заказы на новые самолёты.

Разработкой сверхзвуковых самолётов занимаются также другие компании, включая международную Dawn Aerospace и NASA. После исторического полёта XB-1 Бранденбург намекнул на совместную демонстрацию с участием NASA, что может означать возможный полёт XB-1 вместе с экспериментальным X-59. Этот самолёт разработан таким образом, чтобы минимизировать ударную волну и создавать мягкий звуковой удар вместо разрушительного звукового взрыва.

«Мы работаем с NASA над проектом, который меня очень воодушевляет», — отметил Бранденбург.

Уточнения

Boom Technology — американская стартап-компания, целью которой является создание гражданского сверхзвукового пассажирского самолёта на 45-55 мест, летающего на скорости до 2,2 маха (2335 км/ч). Согласно проекту, он мог бы долететь из Нью-Йорка в Лондон за 3,5 часа при стоимости билета туда и обратно порядка 5 тысяч долларов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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