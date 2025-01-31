Обитаемые миры могли существовать раньше, чем считали астрофизики

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Учёные предполагают, что условия в ранней Вселенной могли способствовать формированию скалистых планет с водой. Исследования показывают, что первые планеты начали формироваться примерно через 200 миллионов лет после Большого взрыва.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black_Holes_-_Monsters_in_Space.jpg by NASA/JPL-Caltech Нобелевская премия не достойна гения

Материалом для первых планет могли послужить остатки парно-нестабильных сверхновых — редких и мощных взрывов звёзд, происходивших в ранней Вселенной. Эти события обогащали межзвёздное пространство тяжёлыми элементами, необходимыми для формирования твёрдых планет, пишет New Scientist.

Ранние планеты могли быть обитаемыми, однако их эволюция могла значительно отличаться от более поздних систем. Одна из гипотез заключается в том, что отсутствие защиты газовых гигантов в ранней Вселенной могло привести к более высокому уровню бомбардировки астероидами, снижая шансы на длительное существование стабильных условий для жизни.

Обнаружение древней планеты у современной звезды могло бы подтвердить гипотезу о формировании скалистых миров в ранний период существования Вселенной. Однако для наблюдения таких объектов, существовавших в первые 200 миллионов лет, потребуются более мощные телескопы и новые методы наблюдений.

Идея о раннем формировании планет остаётся интересной, но требует дальнейшего изучения.

Уточнения

Большо́й взрыв — общепринятая космологическая модель, описывающая раннее развитие Вселенной, а именно — начало расширения Вселенной, перед которым Вселенная находилась в сингулярном состоянии.

