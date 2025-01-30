Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваш урожай не доживает до весны? Дачники назвали главные причины
Россиян предупредили о вероятном уменьшении пенсионных выплат
Как избавиться от складок на животе: упражнения и контроль калорий
Молдавия изменила условия европейской помощи для Приднестровья
Спортивные брюки и асимметрия: тренды, которые вы не могли бы пропустить
Вакцина от рака в России: когда начнётся её применение
Женщины, которым не суждено похудеть: проблема не в питании
Рецепт картошки по-деревенски, который захочется повторить
В небе над Вашингтоном столкнулись пассажирский самолёт и военный вертолёт: вина диспетчеров?

7 миллиардов параметров успеха: DeepSeek доказала превосходство своей новейшей разработки

1:07
Наука

После падения акций американских технологических компаний, китайский стартап DeepSeek продолжает удивлять мир новыми разработками в области искусственного интеллекта. В этот раз компания представила модель генерации изображений, которая, по утверждениям разработчиков, превосходит DALL·E3 от OpenAI.

искусственный интеллект
Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
искусственный интеллект

Janus-Pro 7B, как назвали новую модель, уже доступна для скачивания. Вместе с ней DeepSeek опубликовал статью, в которой утверждается, что ее генератор изображений значительно превосходит DALL·E3 и Stable Diffusion XL. Однако Midjourney не вошел в список сравниваемых моделей.

Выход Janus-Pro 7B происходит сразу после того, как DeepSeek произвел фурор в американской технологической индустрии, выпустив свою большую языковую модель R1. Созданная по утверждению разработчиков менее, чем за шесть миллионов долларов, R1 показала себя способной конкурировать с ведущими моделями ИИ, такими как o1 от OpenAI.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут
Еда и рецепты
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут Аудио 
Какие страны лидируют в добыче золота
Экономика и бизнес
Какие страны лидируют в добыче золота Аудио 
Популярное
МСБ: карта и список курортов без мазута в Чёрном море на 2025 год

Названы курорты Чёрного моря без мазута — альтернатив Анапе для туристов в сезоне-2025. Опубликована карта безопасности курортов Черноморья без угроз.

Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь
Сирия выдвинула России два неприемлемых условия для сохранения военных баз Любовь Степушова Самолёт Ил-86. Первый советский гигант пассажирских перевозок Дмитрий Плотников Украинские схемы воровства могут потопить демократов США, да и самого Зеленского Юрий Бочаров
Убираем висцеральный жир с помощью обычной прогулки
Секреты паприки: вот как, оказывается, производят одну из самых популярных специй в мире
Простое средство для очищения печени: нужен всего один продукт
Простое средство для очищения печени: нужен всего один продукт
Последние материалы
В небе над Вашингтоном столкнулись пассажирский самолёт и военный вертолёт: вина диспетчеров?
Авиакатастрофа у аэропорта Рейгана: что произошло?
Секреты гладкого лба: проверенные способы борьбы с морщинами
Любите громкую музыку в авто? Готовьтесь к штрафам до 30 тысяч рублей
Самый ароматный банановый кекс – мягкий, влажный и просто тает во рту
Эти растения помогут клубнике дать рекордный урожай – проверьте ваш участок
О Женском счастье расскажут в Театре на Трубной
Названа страна, которая рекордно закупилась российской нефтью
И где это хвалёное японское качество? Honda и Acura глохнут на ходу
Новая Зеландия упростила визовые правила для туристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.