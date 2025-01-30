7 миллиардов параметров успеха: DeepSeek доказала превосходство своей новейшей разработки

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

После падения акций американских технологических компаний, китайский стартап DeepSeek продолжает удивлять мир новыми разработками в области искусственного интеллекта. В этот раз компания представила модель генерации изображений, которая, по утверждениям разработчиков, превосходит DALL·E3 от OpenAI.

Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ искусственный интеллект

Janus-Pro 7B, как назвали новую модель, уже доступна для скачивания. Вместе с ней DeepSeek опубликовал статью, в которой утверждается, что ее генератор изображений значительно превосходит DALL·E3 и Stable Diffusion XL. Однако Midjourney не вошел в список сравниваемых моделей.

Выход Janus-Pro 7B происходит сразу после того, как DeepSeek произвел фурор в американской технологической индустрии, выпустив свою большую языковую модель R1. Созданная по утверждению разработчиков менее, чем за шесть миллионов долларов, R1 показала себя способной конкурировать с ведущими моделями ИИ, такими как o1 от OpenAI.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

