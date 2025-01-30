Луна не такая древняя, как кажется: динозавры наблюдали за извержениями её вулканов

Могли ли лунные вулканы извергаться, когда по Земле уже бродили динозавры? Недавние исследования, основанные на данных Лунного орбитального зонда (Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO) NASA, указывают на то, что вулканическая активность на Луне могла продолжаться гораздо дольше, чем считалось ранее — возможно, менее 100 миллионов лет назад.

Фото: Designed by Freepik by wangstdo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Динозавр в очках

Новые открытия

Ранее предполагалось, что лунные вулканы прекратили свою активность около 1-1,5 миллиардов лет назад. Однако обнаружение относительно молодых лавовых потоков и геологических структур, таких как знаменитая кальдера Ina, свидетельствует о том, что Луна была геологически активна и в более поздние периоды.

Значение для науки

Эти находки меняют наше понимание эволюции Луны и ее внутреннего строения. Продолжительная вулканическая активность может указывать на наличие внутренних источников тепла или других процессов, поддерживающих плавление мантии спутника.

Влияние на Землю

Хотя лунные вулканы не оказывали прямого влияния на Землю, их активность в эпоху динозавров подчеркивает динамическую историю нашей Солнечной системы. Понимание этих процессов помогает ученым лучше разобраться в эволюции планет и их спутников.

Открытие свидетельств поздней вулканической активности на Луне расширяет наши знания о ее геологической истории и поднимает новые вопросы о ее внутренней динамике. Дальнейшие исследования помогут уточнить эти данные и понять, какие процессы поддерживали вулканизм на Луне в течение столь длительного времени.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий.

