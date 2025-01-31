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Влияние потепления на смертность в Европе: неутешительные прогнозы

3:18
Наука

В целом, в Европе рост числа смертей от жаркой погоды в течение следующего столетия превысит снижение смертности от холодной погоды. Однако в более холодных странах, таких как Великобритания, общее число смертей, связанных с температурой, может уменьшиться.

Жара в офисе
Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жара в офисе

Прогноз смертности в городах Европы

По оценкам исследователей, пишет New Scientist, к 2099 году число смертей, связанных с температурными изменениями, увеличится на 2,3 миллиона, если не будут приняты дополнительные меры по ограничению потепления и адаптации к нему. В крупных городах северных стран, таких как Великобритания, смертность может снизиться, поскольку уменьшение смертей от холода превысит рост смертности от жары.

"По нашим оценкам, будет небольшое снижение, но оно очень незначительно по сравнению с большим ростом, который мы могли бы наблюдать в Средиземноморском регионе", — говорит Пьер Массело из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Методология исследования

Команда под руководством Массело проанализировала эпидемиологические данные о влиянии температурных экстремумов на смертность. Используя эти статистические сведения, учёные спрогнозировали динамику избыточных смертей в течение следующего столетия при различных сценариях потепления.

Исследование охватило 850 городов, где проживает 40% населения Европы. Сельские районы не были включены в анализ, поскольку статистические связи сильнее проявляются в густонаселённых городах.

Грядущие угрозы и меры адаптации

Без адаптационных мер, по мере потепления, совокупный эффект изменения климата будет усиливаться в геометрической прогрессии. В сценарии, соответствующем текущему курсу, уровень смертности от температурных изменений увеличится на 50%: с 91 на 100 000 человек в год в последние годы до 136 на 100 000 человек в год к 2099 году.

Как утверждает Массело, адаптивные меры, такие как более широкое использование кондиционеров и посадка деревьев в городах, могут уменьшить смертность, однако для существенного снижения уязвимости населения необходимы масштабные изменения. "Это гораздо больше, чем-то, что мы уже наблюдаем во многих странах по всему миру".

Новые факторы риска

Оценки исследователей основаны на среднесуточных температурах и не учитывают экстремальные тепловые волны. Однако, по словам Массело, уже этих данных достаточно, чтобы определить связь между смертностью и температурой.

Данное исследование является наиболее полным на сегодняшний день, охватывает широкий круг стран и впервые показывает, что даже во Франции и Германии повышение температуры приведёт к увеличению числа смертей, связанных с климатическими изменениями.

"Повышение температуры оказывает влияние на самые разные аспекты жизни — от здоровья людей до их трудоспособности. Смертность — это лишь одна часть истории", — заключает Массело.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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