Археологи нашли следы величайшего англосаксонского дома

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В Бошеме, на побережье Западного Суссекса, археологи сделали удивительное открытие, которое может подтвердить местоположение резиденции Гарольда Годвинсона - последнего англосаксонского короля Англии, изображённого на знаменитом Байёском гобелене.

Фото: commons.wikimedia.org by Матильда Фландрская, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ гобелен из Байё

Гарольд Годвинсон, погибший в 1066 году в битве при Гастингсе, был ключевой фигурой в борьбе за англосаксонский трон с Вильгельмом Нормандским.

Гобелен из Байё, изображающий эти события, показывает Бошем как место, где Гарольд устраивает пир перед своим отплытием во Францию и по возвращении. Однако местоположение его резиденции оставалось загадкой до недавних раскопок.

Как археологи нашли следы резиденции Гарольда?

Команда из Университета Ньюкасла и Университета Эксетера использовала целый ряд методов для восстановления истории этого места:

геофизическое исследование,

анализ археологических остатков,

карты и старые записи.

Результаты исследований подтвердили наличие двух средневековых строений: одно из них встроено в нынешний дом, а другое — в саду.

Важным доказательством стал туалет, найденный в ходе раскопок 2006 года, — в X веке такие удобства были характерны для домов аристократии.

Это указало на высокое положение владельца здания и, вероятно, на связь с резиденцией Гарольда, изображённой на гобелене.

"Обнаружение англосаксонской ванной подтвердило, что этот дом был частью элитной резиденции, существовавшей до Нормандского завоевания. Мы уверены, что это был энергетический центр Гарольда Годвинсона". — пояснил Доктор Дункан Райт, руководитель исследования.

Открытие в Бошеме крайне важно, так как оно даёт редкие археологические доказательства существования англосаксонской аристократии, почти полностью уничтоженной после нормандского завоевания.

Уточнения

Гарольд II Годвинсон (др.-англ. Harold Godƿinson, англ. Harold II; около 1022 — 14 октября 1066) — погибший в битве при Гастингсе последний англосаксонский король Англии (1066 год).

