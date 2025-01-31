Археологи нашли следы величайшего англосаксонского дома

В Бошеме, на побережье Западного Суссекса, археологи сделали удивительное открытие, которое может подтвердить местоположение резиденции Гарольда Годвинсона - последнего англосаксонского короля Англии, изображённого на знаменитом Байёском гобелене.
Гарольд Годвинсон, погибший в 1066 году в битве при Гастингсе, был ключевой фигурой в борьбе за англосаксонский трон с Вильгельмом Нормандским.
Гобелен из Байё, изображающий эти события, показывает Бошем как место, где Гарольд устраивает пир перед своим отплытием во Францию и по возвращении. Однако местоположение его резиденции оставалось загадкой до недавних раскопок.
Команда из Университета Ньюкасла и Университета Эксетера использовала целый ряд методов для восстановления истории этого места:
Результаты исследований подтвердили наличие двух средневековых строений: одно из них встроено в нынешний дом, а другое — в саду.
Важным доказательством стал туалет, найденный в ходе раскопок 2006 года, — в X веке такие удобства были характерны для домов аристократии.
Это указало на высокое положение владельца здания и, вероятно, на связь с резиденцией Гарольда, изображённой на гобелене.
"Обнаружение англосаксонской ванной подтвердило, что этот дом был частью элитной резиденции, существовавшей до Нормандского завоевания. Мы уверены, что это был энергетический центр Гарольда Годвинсона". — пояснил Доктор Дункан Райт, руководитель исследования.
Открытие в Бошеме крайне важно, так как оно даёт редкие археологические доказательства существования англосаксонской аристократии, почти полностью уничтоженной после нормандского завоевания.
Гарольд II Годвинсон (др.-англ. Harold Godƿinson, англ. Harold II; около 1022 — 14 октября 1066) — погибший в битве при Гастингсе последний англосаксонский король Англии (1066 год).
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