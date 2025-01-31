Секрет белых медведей: как жир на их шерсти защищает от льда

У белых медведей есть секрет, который помогает им выживать в самых суровых климатах: их мех не обледеневает. Этот феномен связан с особенностью их шерсти — секрет кроется в жирном слое, который защищает их от льда.
Недавние исследования шести белых медведей, пойманных в дикой природе, раскрыли ключевую роль "кожного сала" (жира) на шерсти.
Оказалось, что эта жирная субстанция, состоящая из холестерина, диацилглицеринов и жирных кислот, предотвращает прилипание льда к меху.
Это открытие помогает не только в экологии белых медведей, но и может быть использовано в создании новых материалов для лыж, сноубордов и спортивных мазей.
Ученые из Тринити-колледжа (Дублин), рассказали, что в процессе экспериментов они измеряли силу сцепления со льдом и другие характеристики, связанные с замерзанием воды.
Было доказано, что лед не прилипает к шерсти белого медведя, если её не мыть. Вымытое покрытие ведёт себя как человеческие волосы, на которых лёд легко остаётся.
Исследование кожного сала белого медведя показало, что в его составе отсутствует "сквален" — жирный метаболит, который присутствует в волосах человека и других водных животных, таких как морские выдры.
Это может быть ключевым фактором, почему белые медведи не страдают от накопления льда на мехе.
"Животные, обитающие в полярных регионах, вдохновляют нас на создание новых материалов, таких как противогололёдные покрытия, липидные покрытия, аналогичные тем, что производит шерсть белого медведя, могут заменить химикаты". — отметил Доктор Ричард Хоббс, старший автор исследования.
Это открытие также может помочь нам лучше понять охотничьи стратегии белых медведей и коренных народов инуитов, которые используют шкуры медведей, чтобы минимизировать шум при движении по льду.
Инуи́ты (англ. Inuit, инуктитут ᐃᓄᐃᑦ, "люди") — этническая группа автохтонных народов Северной Америки, населяющая приблизительно одну третью площади северных территорий Канады от полуострова Лабрадор до устья реки Маккензи. Входит в более многочисленную группу коренных народов Севера, объединённых под общим названием "эскимосы".
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