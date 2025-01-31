Секрет белых медведей: как жир на их шерсти защищает от льда

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

У белых медведей есть секрет, который помогает им выживать в самых суровых климатах: их мех не обледеневает. Этот феномен связан с особенностью их шерсти — секрет кроется в жирном слое, который защищает их от льда.

Фото: commons.wikimedia.org by Ansgar Walk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Белый медведь

Недавние исследования шести белых медведей, пойманных в дикой природе, раскрыли ключевую роль "кожного сала" (жира) на шерсти.

Оказалось, что эта жирная субстанция, состоящая из холестерина, диацилглицеринов и жирных кислот, предотвращает прилипание льда к меху.

Это открытие помогает не только в экологии белых медведей, но и может быть использовано в создании новых материалов для лыж, сноубордов и спортивных мазей.

Как учёные выяснили этот секрет?

Ученые из Тринити-колледжа (Дублин), рассказали, что в процессе экспериментов они измеряли силу сцепления со льдом и другие характеристики, связанные с замерзанием воды.

Было доказано, что лед не прилипает к шерсти белого медведя, если её не мыть. Вымытое покрытие ведёт себя как человеческие волосы, на которых лёд легко остаётся.

Что ещё выяснили учёные?

Исследование кожного сала белого медведя показало, что в его составе отсутствует "сквален" — жирный метаболит, который присутствует в волосах человека и других водных животных, таких как морские выдры.

Это может быть ключевым фактором, почему белые медведи не страдают от накопления льда на мехе.

"Животные, обитающие в полярных регионах, вдохновляют нас на создание новых материалов, таких как противогололёдные покрытия, липидные покрытия, аналогичные тем, что производит шерсть белого медведя, могут заменить химикаты". — отметил Доктор Ричард Хоббс, старший автор исследования.

Урок для инуитов

Это открытие также может помочь нам лучше понять охотничьи стратегии белых медведей и коренных народов инуитов, которые используют шкуры медведей, чтобы минимизировать шум при движении по льду.

Уточнения

Инуи́ты (англ. Inuit, инуктитут ᐃᓄᐃᑦ, "люди") — этническая группа автохтонных народов Северной Америки, населяющая приблизительно одну третью площади северных территорий Канады от полуострова Лабрадор до устья реки Маккензи. Входит в более многочисленную группу коренных народов Севера, объединённых под общим названием "эскимосы".



