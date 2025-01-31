Астероид, угрожающий Земле, может врезаться в нашу планету в 2032 году

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Учёные НАСА обнаружили астероид, который может врезаться в Землю в 2032 году. Это открытие вызывает множество вопросов: что, если космический камень действительно попадёт в нашу планету?

Фото: commons.wikimedia.org by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ астероид

Несмотря на то, что астероид вряд ли уничтожит человечество, его столкновение с Землёй может привести к разрушению крупного города.

Что известно о 2024 YR4?

Астероид 2024 YR4 был найден 27 декабря 2024 года с помощью системы предупреждения о возможных столкновениях.

По оценкам учёных, вероятность столкновения с Землёй в 2032 году составляет 1 к 83. Это относительно высокие шансы для астероида, но пока что угрозы катастрофы нет.

Диаметр космического камня составляет около 55 метров, и хотя он не способен уничтожить цивилизацию, его энергия при столкновении будет колоссальной.

Ожидается, что при попадании в Землю высвободится около 8 мегатонн энергии — это в 500 раз больше, чем сила атомной бомбы, разрушившей Хиросиму.

Что будет дальше?

В ближайшие десятилетия Земля будет несколько раз приближаться к астероиду. Уже в 2028 году состоится первое сближение, а после этого ещё шесть сближений до 2074 года.

Самое вероятное столкновение с Землёй может произойти 22 декабря 2032 года.

Что нас ждёт?

Астероид 2024 YR4 классифицируется как объект 3-го уровня опасности по шкале Торино. Это означает, что "внимание общественности и государственных служащих оправдано", если столкновение ожидается в ближайшие десять лет.

Однако вероятность катастрофы остаётся низкой, и чаще всего такие объекты с временем теряют свою угрозу.

Так что, хотя вероятность уничтожения человечества крайне мала, учёные продолжают наблюдать за этим небесным телом.

Возможно, в будущем будут разработаны методы для перенаправления астероидов, как это было продемонстрировано в ходе миссии по двойному перенаправлению астероидов.

Уточнения

Туринская шкала или шкала Торино — это таблица, показывающая степень опасности, исходящую от определённого небесного объекта (например, астероида). Шкала имеет субъективную оценку, чем отличается, например, от шкалы Палермо. Туринская шкала использует величины от 0 до 10.

