Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваш организм может страдать: когда творог вреден для здоровья
В России приостановили деятельность части сети магазинов Светофор
Как защитить дом от моли без химии: малоизвестный и более чем доступный способ
Ошибка, которую совершают все хозяева кошек – почему нельзя давать питомца гостям
Что лучше для отопления — дровяной котёл или тепловой насос? Все плюсы и минусы
Поздний ужин приводит к набору веса: и вот почему
Ошибки при поглаживании собаки: почему питомцу не нравится ваша ласка
Используйте этот метод подготовки картофеля, и результат вас поразит
Стильный балкон: как сделать пространство уютным и функциональным

Учёные обнаружили планету с шансами на жизнь в обитаемой зоне

2:20
Наука

Недавнее открытие астрономов Оксфордского университета стало сенсацией: планета, получившая название HD 20794 d, находится в обитаемой зоне, что может означать наличие на её поверхности воды.

Космос
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Космос

Это открытие сильно привлекло внимание ученых, ведь масса планеты шесть раз больше, чем у Земли, а расстояние до неё всего 20 световых лет — относительно близко по космическим меркам.

Как и где была обнаружена планета?

Планету обнаружил доктор Майкл Кретьенье в 2022 году, когда он проанализировал данные с спектрографа High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher в обсерватории Ла-Силья в Чили.

Сигнал, на который он наткнулся, оказался на грани чувствительности оборудования, поэтому долго оставался под вопросом.

Однако дальнейший анализ данных, собранных за два десятилетия, подтвердил существование HD 20794 d.

"Для меня это было огромным достижением, когда мы смогли подтвердить существование планеты", — рассказал Кретьенье.

Что делает планету уникальной?

HD 20794 d вращается в обитаемой зоне звезды, аналогичной нашему Солнцу, что означает, что условия на планете могут быть пригодными для существования воды в жидком состоянии.

Однако есть одно "но": планета имеет эллиптическую орбиту, а не круговую, как у Земли. Это ставит под сомнение её способность поддерживать жизнь в привычном для нас виде.

Доктор Кретьенье надеется, что в будущем, благодаря современным космическим миссиям, можно будет получить изображение планеты и исследовать её более подробно.

"Это может сыграть ключевую роль в поиске биосигнатур, указывающих на возможное существование жизни", — добавил ученый.

Какие перспективы открывает это открытие?

Планета HD 20794 d — один из ближайших известных аналогов Земли. Если учёным удастся изучить её атмосферу и биосигнатуры, это может дать новый толчок для поиска жизни за пределами нашей Солнечной системы.

Уточнения

Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō — «вне», «снаружи»), или внесолнечная планета, — планета, находящаяся за пределами Солнечной системы.  Сейчас такие планеты стали открывать благодаря усовершенствованным научным методам, зачастую на пределе их возможностей. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Простая прогулка для сложной проблемы: как ходьба убирает жир
Новости спорта
Простая прогулка для сложной проблемы: как ходьба убирает жир Аудио 
Кошачья любовь: как понять по поведению, что питомец вас любит
Домашние животные
Кошачья любовь: как понять по поведению, что питомец вас любит Аудио 
Огурцы вёдрами через 40 дней: этот сорт удивит даже соседей
Садоводство, цветоводство
Огурцы вёдрами через 40 дней: этот сорт удивит даже соседей Аудио 
Популярное
МСБ: карта и список курортов без мазута в Чёрном море на 2025 год

Названы курорты Чёрного моря без мазута — альтернатив Анапе для туристов в сезоне-2025. Опубликована карта безопасности курортов Черноморья без угроз.

Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь
Секреты паприки: вот как, оказывается, производят одну из самых популярных специй в мире
Сирия выдвинула России два неприемлемых условия для сохранения военных баз Любовь Степушова Самолёт Ил-86. Первый советский гигант пассажирских перевозок Дмитрий Плотников Украинские схемы воровства могут потопить демократов США, да и самого Зеленского Юрий Бочаров
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут
Убираем висцеральный жир с помощью обычной прогулки
Кошачья любовь: как понять по поведению, что питомец вас любит
Кошачья любовь: как понять по поведению, что питомец вас любит
Последние материалы
Ваш организм может страдать: когда творог вреден для здоровья
В России приостановили деятельность части сети магазинов Светофор
Как защитить дом от моли без химии: малоизвестный и более чем доступный способ
Ошибка, которую совершают все хозяева кошек – почему нельзя давать питомца гостям
Что лучше для отопления — дровяной котёл или тепловой насос? Все плюсы и минусы
Поздний ужин приводит к набору веса: и вот почему
Ошибки при поглаживании собаки: почему питомцу не нравится ваша ласка
Используйте этот метод подготовки картофеля, и результат вас поразит
Стильный балкон: как сделать пространство уютным и функциональным
Учёные обнаружили планету с шансами на жизнь в обитаемой зоне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.