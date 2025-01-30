Учёные обнаружили планету с шансами на жизнь в обитаемой зоне

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Недавнее открытие астрономов Оксфордского университета стало сенсацией: планета, получившая название HD 20794 d, находится в обитаемой зоне, что может означать наличие на её поверхности воды.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Космос

Это открытие сильно привлекло внимание ученых, ведь масса планеты шесть раз больше, чем у Земли, а расстояние до неё всего 20 световых лет — относительно близко по космическим меркам.

Как и где была обнаружена планета?

Планету обнаружил доктор Майкл Кретьенье в 2022 году, когда он проанализировал данные с спектрографа High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher в обсерватории Ла-Силья в Чили.

Сигнал, на который он наткнулся, оказался на грани чувствительности оборудования, поэтому долго оставался под вопросом.

Однако дальнейший анализ данных, собранных за два десятилетия, подтвердил существование HD 20794 d.

"Для меня это было огромным достижением, когда мы смогли подтвердить существование планеты", — рассказал Кретьенье.

Что делает планету уникальной?

HD 20794 d вращается в обитаемой зоне звезды, аналогичной нашему Солнцу, что означает, что условия на планете могут быть пригодными для существования воды в жидком состоянии.

Однако есть одно "но": планета имеет эллиптическую орбиту, а не круговую, как у Земли. Это ставит под сомнение её способность поддерживать жизнь в привычном для нас виде.

Доктор Кретьенье надеется, что в будущем, благодаря современным космическим миссиям, можно будет получить изображение планеты и исследовать её более подробно.

"Это может сыграть ключевую роль в поиске биосигнатур, указывающих на возможное существование жизни", — добавил ученый.

Какие перспективы открывает это открытие?

Планета HD 20794 d — один из ближайших известных аналогов Земли. Если учёным удастся изучить её атмосферу и биосигнатуры, это может дать новый толчок для поиска жизни за пределами нашей Солнечной системы.

Уточнения

Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō — «вне», «снаружи»), или внесолнечная планета, — планета, находящаяся за пределами Солнечной системы. Сейчас такие планеты стали открывать благодаря усовершенствованным научным методам, зачастую на пределе их возможностей.

