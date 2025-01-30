Сейсмическая активность у Орегона предупреждает о возможном извержении

2:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Необычная активность подводного вулкана у побережья Орегона привлекла внимание ученых.

Фото: Wikipedia by Buzz Andersen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Извержение подводного вулкана

По прогнозам, его извержение может произойти в 2025 году, и хотя оно не несет угрозы цунами или массовым разрушениям, сейсмические события уже предупреждают о возможных изменениях в регионе.

Что происходит с вулканом?

Билл Чедвик, вулканолог, рассказал в подкасте о текущем состоянии вулкана. Он объяснил, что извержение будет происходить на осевом подводном вулкане, который является одним из самых активных на северо-западе Тихого океана.

Структура вулкана такова, что извержение будет происходить не на поверхности, а в водной среде — магма будет выходить через трещины в земной коре, образуя новый слой лавы.

"Во время извержения поверхность не поднимется, а трескается, что позволяет магме выходить наружу и создавать новый слой на поверхности," — пояснил Чедвик.

Исследователи следят за вулканом с 1997 года. С момента последнего извержения в 2015 году количество землетрясений в этом районе значительно увеличилось.

Сейчас ученые фиксируют около сотни подземных толчков в день, что наводит на мысль о возможной готовности вулкана к следующему извержению.

Вулканическая активность

Наблюдения показывают, что вулкан сейчас в состоянии, когда магматические отложения скрыты глубже, и сейсмическая активность нарастает, что подтверждается асимметричными расположениями магматических потоков. Однако в этом регионе ещё остаются вопросы о том, как именно будет развиваться ситуация.

Исследователи считают, что извержение вулкана не приведет к природным катастрофам, таким как цунами или массовые разрушения. Однако оно важно для науки, так как поможет уточнить прогнозы для подобных событий в будущем.

Геологическая ситуация

Осевой вулкан находится на пересечении тектонических плит Ось Хуан-де-Фука и Тихоокеанской плиты. Эти тектонические движения со временем формируют новое морское дно, и вулканическая активность в этом районе является результатом этих изменений.

За последние 30 лет вулкан извергался трижды — в 1998, 2011 и 2015 годах. Сейчас его форма заметно изменилась, что говорит о накоплении магмы в глубинах.

Риски и перспективы

Для жителей региона опасности пока нет, но ученые внимательно следят за процессом. Это извержение может оказать влияние на экосистему, однако его главное значение для науки — уточнение знаний о вулканической активности в таких зонах.

Уточнения

Землетрясе́ние — подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит. Согласно современным взглядам, землетрясения отражают процесс геологического преобразования планеты.

