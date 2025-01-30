Уникальная технология Samsung изменит подход к лечению диабета

3:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Технология, которая может изменить подход к лечению диабета, близка к реализации.

Фото: unsplash.com by Morgan Sessions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка

Samsung работает над неинвазивным измерением уровня глюкозы с помощью оптических датчиков, которые позволят отслеживать уровень сахара без проколов кожи.

Это решение обещает облегчить жизнь миллионам людей, страдающим диабетом, и даже тем, кто просто следит за состоянием своего здоровья.

Революция в медицинских технологиях

На недавнем мероприятии Galaxy Forum в Сан-Хосе доктор Хон Пак, глава подразделения Digital Health в Samsung, поделился последними разработками.

Он рассказал, что компания активно работает над оптическим датчиком для непрерывного мониторинга уровня глюкозы.

"Я очень рад, что команда работает с неинвазивным оптическим непрерывным монитором уровня глюкозы," — отметил доктор Пак.

Он подчеркнул, что хотя конкретная дата выпуска устройства ещё не определена, результаты на данный момент уже впечатляют.

Преимущества и возможности

Технология оптических сенсоров сможет интегрироваться с уже существующими устройствами Samsung, такими как Galaxy Watch и возможным Galaxy Ring.

Основное преимущество такого подхода в том, что пользователю не нужно будет использовать инвазивные методы, как в традиционных глюкометрах, что сделает контроль за здоровьем более удобным и менее болезненным.

Однако, как признал доктор Пак, сам датчик пока слишком велик для компактных носимых устройств. Но если эта проблема будет решена, можно ожидать настоящую революцию в области мониторинга здоровья.

Влияние на пользователей

Если Samsung удастся вывести на рынок этот инновационный прибор, качество жизни людей с диабетом значительно улучшится.

Технология предоставит непрерывный мониторинг уровня сахара и позволит точнее отслеживать, как еда, физическая активность и другие факторы влияют на уровень глюкозы в крови.

Кроме того, неинвазивный метод измерения даст возможность проводить мониторинг более часто, что важно для корректировки режима питания и лечения.

Это откроет новые горизонты не только для диабетиков, но и для всех, кто заботится о своем здоровье.

Конкуренция на горизонте

Samsung — не единственная компания, которая стремится к разработке неинвазивных методов измерения уровня глюкозы.

Apple уже заявляла о своих намерениях в этой области, хотя признает, что существуют серьёзные технические сложности.

В будущем конкуренция между двумя гигантами технологической индустрии может значительно ускорить развитие новых медицинских технологий.

Неинвазивное измерение уровня глюкозы от Samsung — это шаг в будущее, которое сделает управление диабетом проще и менее болезненным.

Если технология окажется успешной, это не только откроет новые возможности для пациентов, но и может стать настоящей вехой в развитии медицины.

Ожидаемая дата выхода устройства пока не озвучена, но, судя по прогрессу, она не за горами.

Уточнения

Samsung Group ( кор. 삼성그룹, Samseong Gurub,) — южнокорейская группа компаний, один из крупнейших чеболей, основанный в 1938 году. Samsung Group владеет Samsung Electronics, известной как производитель смартфонов, интегральных микросхем, телекоммуникационного оборудования, бытовой техники, аудио- и видеоустройств. Главный офис компании расположен в Сеуле.

