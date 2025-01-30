Открыта новая экзопланета с шансом на жизнь всего в 20 световых годах от Земли

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователями Оксфордского университета открыта экзопланета HD 20794 d, которая может иметь условия, подходящие для жизни.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Звездное пространство

Эта планета, называемая "суперземлей", в шесть раз массивнее Земли и расположена в созвездии Эридана. Она находится в обитаемой зоне своей звезды, что предполагает наличие воды, а значит, и потенциал для жизни. HD 20794 d находится всего в 19,7 световых годах от нашей планеты, сообщает dailymail.

Доктор Майкл Кретинье, который первым обнаружил признаки планеты в 2022 году, отметил, что ее близость к нам дает надежду на то, что будущие космические миссии смогут запечатлеть ее изображение. HD 20794 d была обнаружена с помощью спектрографа HARPS (High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher) в обсерватории Ла-Силья в Чили.

HARPS, признанный одним из самых успешных инструментов для поиска экзопланет, большую часть ночей наблюдает за звездами в поисках сигналов, указывающих на наличие экзопланет. Метод, который он использует, называется методом лучевой скорости или методом Доплера, и позволяет обнаруживать "колебания" звезды, вызванные гравитационным притяжением вращающейся вокруг нее планеты.

Уточнения

Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō — «вне», «снаружи»), или внесолнечная планета, — планета, находящаяся за пределами Солнечной системы.



