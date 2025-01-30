На астероиде Бенну нашли признаки инопланетной жизни

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

В 2020 году космический аппарат НАСА собрал образцы с астероида Бенну, находящегося на расстоянии более 200 миллионов миль от Земли. После возвращения образцы были отправлены в лаборатории по всему миру.

Фото: noirlab.edu by NOIRLab, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Астероид

Исследования привели к публикации двух статей. В одной из них говорится, что Бенну был частью давно потерянного влажного соленого мира, существовавшего на заре Солнечной системы. Во второй статье раскрывается "набор" органических материалов, найденных в образцах. Среди них все пять азотистых оснований, необходимых для построения ДНК и РНК, а также аминокислоты, которые являются строительными блоками белков, сообщает dailymail.

Профессор Сара Рассел из Музея естественной истории отметила, что некоторые важные "строительные блоки" не были обнаружены в метеоритах, упавших на Землю, возможно, из-за изменений их состава после попадания в атмосферу. Образцы астероида от НАСА содержат материалы, которые могут помочь понять, как зародилась жизнь на Земле.

Бенну образовался около 4,6 миллиарда лет назад, примерно в то же время, когда формировалась Солнечная система. Изучая состав образцов Бенну, ученые надеются получить представление о тех условиях, что поможет ответить на вопросы о происхождении Солнечной системы и Земли.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

