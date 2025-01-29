Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Индексация выплат: кому и сколько теперь положено?
Как нарастить мышечную силу: три главных упражнения
Эффективные способы применения лаврового листа для рассады
850 м², винный погреб и парк в 9 га: элитная недвижимость в Варе ждёт нового владельца
Не только гены: главные причины преждевременной седины
Попросят добавки! Уникальный рецепт блинов с кофе, который покорит всех
Этот простой метод уничтожит одуванчики без вреда для грядок
Туристка рассказала о странностях местного жилья в Израиле
Как убрать битум с машины без вреда для кузова

Может вызвать цунами — учёные продолжают наблюдать за астероидом 2024 YR4

1:20
Наука

Вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей в 2032 году составляет около 1%.

астероид
Фото: commons.wikimedia.org by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
астероид

Однако если это произойдет, небесное тело может вызвать сильные волны и даже цунами. Об этом рассказал Сергей Нароенков, старший научный сотрудник Института астрономии РАН, как сообщает сайт Москва 24.

Астероид 2024 YR4 был открыт в конце прошлого года, и его предполагаемая дата столкновения с Землей — 22 декабря 2032 года. Его диаметр в три-четыре раза превышает размер Челябинского метеорита и составляет примерно 70 метров.

Специалисты продолжают наблюдать за YR4 и мониторят его орбиту.

На данный момент вероятность столкновения остается на уровне 1%, но в будущем эта цифра может измениться. Возможно, что риск столкновения снизится до нуля, и астероид будет исключен из списка опасных объектов.

Есть вероятность, что он пролетит на расстоянии 35-40 тысяч километров над Землей и не причинит никакого вреда. Дальнейшие наблюдения помогут прояснить ситуацию к 2032 году.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Красота и стиль
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить Аудио 
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Наука и техника
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней Аудио 
Оставайся стройной в любое время года: 4 правила, чтобы не набрать вес за зиму
Новости спорта
Оставайся стройной в любое время года: 4 правила, чтобы не набрать вес за зиму Аудио 
Популярное
МСБ: карта и список курортов без мазута в Чёрном море на 2025 год

Названы курорты Чёрного моря без мазута — альтернатив Анапе для туристов в сезоне-2025. Опубликована карта безопасности курортов Черноморья без угроз.

Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь
Секреты паприки: вот как, оказывается, производят одну из самых популярных специй в мире
Сирия выдвинула России два неприемлемых условия для сохранения военных баз Любовь Степушова Самолёт Ил-86. Первый советский гигант пассажирских перевозок Дмитрий Плотников Украинские схемы воровства могут потопить демократов США, да и самого Зеленского Юрий Бочаров
Дети в восторге, а вы отдыхаете: тесто для пиццы своими руками
Кошачья любовь: как понять по поведению, что питомец вас любит
Убираем висцеральный жир с помощью обычной прогулки
Убираем висцеральный жир с помощью обычной прогулки
Последние материалы
Ошибки при сборе семян перца, из-за которых ваш урожай окажется под угрозой
Могут ли кошки обогнать детей в изучении языка
Эта подливка заставит вас вернуться в детство: приготовьте сами
Может вызвать цунами — учёные продолжают наблюдать за астероидом 2024 YR4
Биолог объяснила Александру Буйнову, почему у него в январе распускаются розы в саду
Почему кошка не хочет идти на руки: 5 причин и способы наладить контакт
Как подобрать ювелирные украшения, которые подчеркнут ваш стиль?
Мишустин отдал распоряжение обеспечить доступность лечебного питания для детей-инвалидов
Идеальный холодец: как избежать мутного бульона и лишних добавок
Опасная ошибка садоводов: почему зола может убить ваш урожай
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.