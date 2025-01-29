Может вызвать цунами — учёные продолжают наблюдать за астероидом 2024 YR4

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей в 2032 году составляет около 1%.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ астероид

Однако если это произойдет, небесное тело может вызвать сильные волны и даже цунами. Об этом рассказал Сергей Нароенков, старший научный сотрудник Института астрономии РАН, как сообщает сайт Москва 24.

Астероид 2024 YR4 был открыт в конце прошлого года, и его предполагаемая дата столкновения с Землей — 22 декабря 2032 года. Его диаметр в три-четыре раза превышает размер Челябинского метеорита и составляет примерно 70 метров.

Специалисты продолжают наблюдать за YR4 и мониторят его орбиту.

На данный момент вероятность столкновения остается на уровне 1%, но в будущем эта цифра может измениться. Возможно, что риск столкновения снизится до нуля, и астероид будет исключен из списка опасных объектов.

Есть вероятность, что он пролетит на расстоянии 35-40 тысяч километров над Землей и не причинит никакого вреда. Дальнейшие наблюдения помогут прояснить ситуацию к 2032 году.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

