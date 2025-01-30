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Бренд Victrola анонсировал новые проигрыватели и колонки для любителей винила

2:01
Наука

Бренд Victrola представил два новых продукта — проигрыватель Wave (розничная цена 400 долларов) и колонки Tempo (200 долларов за пару), доступные в четырех цветовых решениях: белом, черном, голубом и зеленом, чтобы лучше вписаться в современные интерьеры и соответствовать вкусам более молодых пользователей.

Проигрыватель и колонки Victrola
Фото: Victrola is licensed under free more info
Проигрыватель и колонки Victrola

Проигрыватель Wave  

Wave — проигрыватель с ременным приводом, оснащенный иглой Audio Technica AT-95E, встроенным фонокорректором и традиционным выходом, а также Bluetooth 5.4 с apt-X HD и Adaptive, плюс Auracast для одновременного подключения к нескольким устройствам, таким как наушники, беспроводные наушники и колонки, сообщает dday.

Колонки Tempo  

Колонки Tempo представляют собой компактные двухполосные модели с мидвуфером диаметром 10 см и твитером диаметром 25 мм, также оснащенные Bluetooth 5.4 и Auracast, что позволяет упростить создание многофункциональной системы. Колонки также имеют физические входы для других источников с RCA-стерео, мини-джеком, USB-C и оптическим цифровым входом, чтобы можно было подключить телевизор или CD-плеер.

Проигрыватель Wave с колонками Tempo

Onyx (розничная цена 600 долларов), предназначенный для колонок Sonos, теперь оснащен Bluetooth, Vinylstream для передачи Wi-Fi U PnP в высоком разрешении и сертификацией Roon Ready.

Автоматический проигрыватель  

Эстетические новшества для экономичного автоматического проигрывателя (розничная цена 200 долларов), который полностью автоматизирован и оснащен иглой Audio Technica AT-3600, теперь доступен в новых цветовых решениях, чтобы лучше сочетаться с новыми колонками Tempo. Все новые продукты будут доступны с весны.

Уточнения

Винил — разговорное название грампластинки из сополимера винилхлорида и винилацетата.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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