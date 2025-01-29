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У бренда Pebble открылось второе дыхание

1:25
Наука

В 2012 году стартап Pebble произвел революцию в мире электронных устройств, выпустив смарт-часы с экраном e-paper.

Смарт-часы Pebble
Фото: Pebble is licensed under free more info
Смарт-часы Pebble

Теперь Pebble возрождается благодаря преданному основателю Эрику Мигиковски и решению Google открыть исходный код PebbleOS. В планах выпуск новых смарт-часов с "ДНК" Pebble: экран e-paper, длительная автономность и физические кнопки, передает frandroid.com.

Pebble не просто стартап, это история изменений в мире умных часов. Устройства отличались простотой, автономностью и уникальным пользовательским опытом. После снижения позиции компании в 2016 году и её покупки Fitbit сообщество продолжало жить благодаря проекту Pebble.

С открытием исходного кода у Pebble есть шанс перезапустить проект с новыми функциями, такими как уведомления и поддержка сторонних приложений. Однако новой Pebble предстоит конкурировать на насыщенном рынке с такими гигантами, как Apple, Huawei и Samsung, и сохранить баланс между инновациями и ностальгией. Открытие кода также может привести к фрагментации, создавая как возможности, так и риски.

Но будущее Pebble обещает быть интересным, и многим не терпится увидеть, что они предложат.

Уточнения

Бренд — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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