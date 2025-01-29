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Пользователей предупреждают о сбоях в некоторых моделях умных часов Garmin

1:27
Наука

Компания Garmin (США) выпустила предупреждение о серьезной ошибке в своих часах, которая может привести к бесконечному циклу загрузки.

Умные часы garmin
Фото: garmin is licensed under free more info
Умные часы garmin

Проблема проявляется в виде треугольника на дисплее, и всем пользователям рекомендуется не использовать GPS на часах до дальнейшего уведомления, сообщает mobilmania.zive.

21 января Garmin исправила ошибочный файл, который вызывал блокировку часов, и теперь работает над решением проблемы.

Даже тем, у кого не возникало проблем, стоит обратить внимание на ситуацию. Пользователи уже выразили свое недовольство, компания заявила:

"Мы начали расследование этой проблемы, чтобы определить её причину и ценим ваше терпение. Приносим извинения за любые неудобства".

Японский офис Garmin сообщил, что проблема затрагивает следующие модели часов по всему миру:

  • Garmin Forerunner
  • Garmin Fénix 7 
  • Garmin Instinct 3
  • Garmin vivoactive 5
  • Garmin Venu 3
  • Garmin Edge 1040
  • Garmin Descent Mk3
  • Garmin Epix Gen 2

Проблема связана с файлом GPE. bin в памяти часов, который Garmin загружает во время синхронизации с телефоном и который содержит информацию о положении навигационных спутников. Похоже, что поврежденный файл вызывает перезагрузку часов.

Уточнения

Умные часы — компьютеризированные наручные часы с расширенной функциональностью (кроме стандартного слежения за временем), часто сравнимой со смартфонами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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