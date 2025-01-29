Пользователей предупреждают о сбоях в некоторых моделях умных часов Garmin

Компания Garmin (США) выпустила предупреждение о серьезной ошибке в своих часах, которая может привести к бесконечному циклу загрузки.
Проблема проявляется в виде треугольника на дисплее, и всем пользователям рекомендуется не использовать GPS на часах до дальнейшего уведомления, сообщает mobilmania.zive.
21 января Garmin исправила ошибочный файл, который вызывал блокировку часов, и теперь работает над решением проблемы.
Даже тем, у кого не возникало проблем, стоит обратить внимание на ситуацию. Пользователи уже выразили свое недовольство, компания заявила:
"Мы начали расследование этой проблемы, чтобы определить её причину и ценим ваше терпение. Приносим извинения за любые неудобства".
Японский офис Garmin сообщил, что проблема затрагивает следующие модели часов по всему миру:
Проблема связана с файлом GPE. bin в памяти часов, который Garmin загружает во время синхронизации с телефоном и который содержит информацию о положении навигационных спутников. Похоже, что поврежденный файл вызывает перезагрузку часов.
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