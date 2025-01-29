Пользователей предупреждают о сбоях в некоторых моделях умных часов Garmin

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания Garmin (США) выпустила предупреждение о серьезной ошибке в своих часах, которая может привести к бесконечному циклу загрузки.

Фото: garmin is licensed under free more info Умные часы garmin

Проблема проявляется в виде треугольника на дисплее, и всем пользователям рекомендуется не использовать GPS на часах до дальнейшего уведомления, сообщает mobilmania.zive.

21 января Garmin исправила ошибочный файл, который вызывал блокировку часов, и теперь работает над решением проблемы.

Даже тем, у кого не возникало проблем, стоит обратить внимание на ситуацию. Пользователи уже выразили свое недовольство, компания заявила:

"Мы начали расследование этой проблемы, чтобы определить её причину и ценим ваше терпение. Приносим извинения за любые неудобства".

Японский офис Garmin сообщил, что проблема затрагивает следующие модели часов по всему миру:

Garmin Forerunner

Garmin Fénix 7

Garmin Instinct 3

Garmin vivoactive 5

Garmin Venu 3

Garmin Edge 1040

Garmin Descent Mk3

Garmin Epix Gen 2

Проблема связана с файлом GPE. bin в памяти часов, который Garmin загружает во время синхронизации с телефоном и который содержит информацию о положении навигационных спутников. Похоже, что поврежденный файл вызывает перезагрузку часов.

Уточнения

Умные часы — компьютеризированные наручные часы с расширенной функциональностью (кроме стандартного слежения за временем), часто сравнимой со смартфонами.

