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Наномедузы из никеля: прорыв в хранении информации

1:55
Наука

Учёные из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) представили инновационный метод создания магнитных наноструктур, получивших название "наномедузы". Эти структуры могут найти применение в компактных хранилищах данных, благодаря их уникальным магнитным свойствам.

Никель
Фото: flickr.com by James St. John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Никель

По сведениям пресс-службы вуза, процесс основан на многоступенчатом методе, использующем двухслойные пористые шаблоны из оксида алюминия. Такие шаблоны позволяют комбинировать поры разного диаметра, открывая новые возможности для применения в нанотехнологиях.

Ключевой этап производства — электроосаждение, которое позволяет восстанавливать металлы внутри пор шаблона. Этот метод обеспечивает быстрое и массовое получение миллиардов нанопроволок всего за несколько минут.

Для создания наноструктур был выбран никель, так как его магнитные свойства изменяются в зависимости от формы. В "наномедузах" наблюдаются редкие эффекты, такие как несимметричное распределение полей рассеивания и образование магнитных "штопоров".

Эти структуры способны служить в качестве магнитных дорожек для записи информации. Магнитные домены могут перемещаться под воздействием электрического тока со скоростью до 1 км/с. Каждая "наномедуза" имеет размер около 300 нанометров и может хранить несколько тысяч бит данных.

Благодаря медузоподобной форме удаётся снизить энергетические затраты и упростить процесс записи. Открытие представляет собой значимый шаг в развитии нанотехнологий и новых носителей информации.

Результаты исследования опубликованы в журнале Small и вошли в топ-100 статей российских учёных в 2024 году по версии colab. ws.

Уточнения

Дальневосто́чный федера́льный университе́т (ДВФУ) — федеральный университет во Владивостоке, основанный в 2011 году в результате объединения четырёх вузов: ДВГУ, ТГЭУ, ДВГТУ (все три — Владивосток) и УГПИ (Уссурийск).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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