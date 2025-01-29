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Новый лидер в сфере ИИ: Alibaba Cloud заявляет о создании ИИ, способного превзойти человеческий интеллект

2:01
Наука

Alibaba Cloud, ведущая китайская компания в сфере облачных вычислений, представила миру новую языковую модель искусственного интеллекта под названием Qwen 2.5-Max. По заявлениям разработчиков, Qwen 2.5-Max превосходит по своим возможностям предыдущую модель DeepSeek, разработанную той же компанией.

Искусственный интеллект
Фото: cleanpublicdomain.com by Doodlebug, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Искусственный интеллект

В опубликованном на сайте Alibaba Cloud сообщении отмечается, что Qwen 2.5-Max демонстрирует значительное превосходство над DeepSeek V3 в таких важных тестах, как Arena-Hard, LiveBench, LiveCodeBench и GPQA-Diamond. Кроме того, новая модель показывает конкурентоспособные результаты в других оценках, включая MMLU-Pro.

Представители Alibaba Cloud подчеркнули, что Qwen 2.5-Max обладает рядом преимуществ перед DeepSeek и выразили уверенность в том, что в будущем их разработки достигнут уровня интеллекта, который сможет превзойти человеческий.

Ранее, 28 января, технический обозреватель CNBC Дейдре Боза высказывала мнение, что DeepSeek может составить серьезную конкуренцию таким ИИ-гигантам, как Google и OpenAI. По ее мнению, если подобные модели будут продолжать развиваться и становиться более доступными, это приведет к быстрому снижению барьеров для входа на рынок разработки ИИ.

Стоит отметить, что ажиотаж вокруг появления китайского чат-бота DeepSeek вызвал волну паники на фондовом рынке США. Об этом сообщает издание "Известия"

В декабре 2024 года Дейдре Боза уже заявляла в интервью CNBC о том, что DeepSeek станет настоящим прорывом в сфере ИИ и поставит под сомнение доминирование США в технологической отрасли.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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