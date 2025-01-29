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Обратный отсчет: что покажут Часы Судного дня сегодня

2:52
Наука

В течение ближайших часов станет известно, насколько близок "апокалипсис", поскольку сегодня будет произведена настройка стрелок Часов Судного дня.

Старинные часы и свеча
Фото: flickr.com by Anderson Mancini, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Старинные часы и свеча

Специалисты, учтя последние данные и проанализировав потенциальные угрозы, изменят положение стрелок. В 17:00 будет выяснено, приблизятся ли показатели к полуночи или удалятся от неё - символически обозначающему конец света.

Стоит подчеркнуть, что в предыдущие два года стрелки Часов Судного дня находились на отметке 90 секунд до полуночи.

Каждый год участникам Международного совета по науке и безопасности, включающему выдающихся исследователей и нобелевских лауреатов, задаются два вопроса:

1. Стало ли человечество более безопасным или же наоборот более опасным в этом году по сравнению с предыдущим?
2. Насколько уровень безопасности человечества изменился за последние 78 лет?

Ответы международной команды определят направление и степень сдвига стрелок часов в наступающем году. Изначально часы оценивали риски ядерной катастрофы, однако за последние два десятилетия были включены дополнительные сферы риска, такие как климатический кризис, развитие искусственного интеллекта, распространение дезинформации и военные конфликты.

Впервые в 1947 году стрелки часов показывали семь минут до полуночи. С тех пор было произведено 25 корректировок. Максимальное удаление от полуночи произошло в 1991 году, когда до "конца света" оставалось 17 минут, а наиболее близким к полуночи моментом стал 24 января 2023 года, когда до полуночи оставалось 90 минут.

С момента создания в 1947 году стрелки часов были откорректированы назад восемь раз и вперед семнадцать раз. В 2017 году стрелки установили на две с половиной минуты до полуночи, в январе 2018 года — на две минуты до полуночи, а в 2019 году их положение осталось неизменным. В январе 2020 года положение часов было изменено на 100 секунд до полуночи и оставалось таким же в 2021 и 2022 годах. В 2023 году стрелки переместились на 90 секунд до полуночи. С 2010 года стрелки двигались вперед на 4 минуты 32 секунды, а с 1947 года — на 5 минут 30 секунд.

Уточнения

«Часы Судного дня» — проект журнала Чикагского университета «Бюллетень учёных-атомщиков», начатый в 1947 году создателями первой американской атомной бомбы. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряжённость международной обстановки и прогресс в развитии ядерного вооружения. Сама полночь символизирует момент ядерного катаклизма.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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