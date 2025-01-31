Средиземное море пережило катастрофу: что вызвало крупнейший потоп в истории Земли

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Около 5,33 миллиона лет назад Средиземное море испытало одно из самых масштабных природных событий в истории Земли — Занклейское наводнение. Исследование, опубликованное в Communications Earth & Environment, раскрывает детали этого меганаводнения, которое заполнило почти высохший бассейн моря в считаные годы.

Фото: Pexels by Jaume, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цунами

Что произошло

Во время Мессинского кризиса солёности Средиземное море почти полностью испарилось из-за перекрытия пути воды из Атлантического океана. Это оставило регион практически сухим, с соляными отложениями и глубочайшими впадинами. Однако 5,33 миллиона лет назад вода из Атлантики прорвалась через перешеек, который позже стал современным Гибралтарским проливом, вызвав катастрофическое наполнение моря.

Исследователи, возглавляемые Аароном Микаллефом из Научно-исследовательского института аквариума Монтерей-Бей, применили геофизические данные, геологический анализ и компьютерное моделирование, чтобы реконструировать этот процесс.

Ключевые открытия

Масштаб и скорость:

Согласно новым данным, скорость потока воды достигала 100 миллионов кубических метров в секунду — это в несколько тысяч раз больше, чем расход крупнейших рек мира. Это позволило Средиземному морю наполниться за два до 16 лет, а не за 10 000 лет, как предполагалось ранее. Эрозионный канал:

Открытие в 2009 году огромного эрозионного канала между заливом Кадис и морем Альборан поставило под сомнение теории о медленном наполнении моря. Новый анализ подтверждает, что мощные потоки воды вырезали этот канал, что стало прямым следствием одномоментного наводнения. Этапы наполнения:

Исследование показало, что вода сначала заполнила западную часть Средиземного моря, после чего пересекла Сицилийский хребет, достигая восточной части бассейна. Это событие коренным образом изменило географию и экосистему региона.

Почему это важно

Занклейское наводнение — крупнейший известный потоп в истории Земли. Его масштаб и скорость значительно превосходят любые современные наводнения. Это событие не только изменило облик Средиземноморского региона, но и оставило глубокие следы в его геологии, которые ученые до сих пор изучают.

Будущее исследований

Новые данные открывают возможности для дальнейших исследований механизмов меганаводнений. Точное изучение эрозионных каналов, отложений и динамики потоков может помочь понять, как подобные события влияют на климат и экосистемы. Кроме того, это исследование проливает свет на экстремальные геологические процессы, которые могли происходить и на других планетах.

Уточнения

Средизе́мное мо́ре — межматериковое море, по происхождению представляющее собой глубоководную псевдоабиссальную внутришельфовую депрессию, связанную на западе с Атлантическим океаном Гибралтарским проливом.

