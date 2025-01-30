Жизнь рядом с нами: почему суперземля HD 20794 d так уникальна

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Спустя 30 лет после обнаружения первой экзопланеты астрономы сделали очередное прорывное открытие — суперземлю HD 20794 d, расположенную всего в 19,7 световых годах от Земли. Эта планета привлекает особое внимание учёных благодаря своему положению в обитаемой зоне звезды, что даёт шанс на существование воды в жидкой форме — ключевого условия для жизни.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Земля

Что представляет собой HD 20794 d

HD 20794 d — это теллурическая планета, более крупная, чем Земля, которая вращается вокруг звезды G-типа, аналогичной нашему Солнцу. Её орбита пролегает в обитаемой зоне, которая определяет области, где температура позволяет существовать жидкой воде.

Однако орбита планеты эллиптическая: HD 20794 d движется от внутреннего края обитаемой зоны (0,75 а. е.) до её внешней границы (2 а. е.). Это приводит к значительным изменениям условий на планете.

Такая орбитальная конфигурация вызывает колебания температуры, при которых вода, если она существует на планете, может переходить из состояния льда в жидкое. Это создаёт уникальные условия для исследований обитаемости.

Как удалось обнаружить планету

Открытие HD 20794 d стало возможным благодаря анализу данных, собранных за 20 лет с использованием современных инструментов, таких как ESPRESSO и HARPS. Учёные использовали новейший алгоритм обработки данных YARARA, разработанный в Женевском университете, чтобы исключить "шум", скрывающий сигналы планеты.

"Мы провели годы, анализируя данные и удаляя источники помех", — поясняет Майкл Кретинье, соавтор исследования.

Результаты были опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

Почему это открытие важно

HD 20794 d предоставляет уникальную лабораторию для проверки теоретических моделей обитаемости планет. Учёные могут изучить, как изменения температуры из-за орбитальных колебаний влияют на возможность жизни. Кроме того, благодаря близости к Земле, планета является идеальной целью для будущих миссий и инструментов, таких как спектрограф ANDES для Чрезвычайно Большого Телескопа (ELT).

"HD 20794 — яркая и близкая звезда, что делает её идеальным кандидатом для дальнейших исследований", — отмечает Ксавье Дюмуск, соавтор работы.

Потенциал HD 20794 d для наличия жизни будет исследоваться при помощи передовых технологий и междисциплинарного подхода. Центр жизни во Вселенной (CVU) при Женевском университете уже изучает условия обитаемости этой планеты. Но чтобы подтвердить наличие воды или жизни, учёным предстоит проделать ещё немало работы.

Уточнения

Су́перземля (или све́рхземля) — класс планет, масса которых превышает массу Земли, но меньше массы Нептуна. Мегаземлями называются те из них, чья масса превышает земную в 10 раз и более.

